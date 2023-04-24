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Житель Волковыска пригласил девушку на свидание — и остался без трех тысяч рублей

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  • 24.04.2023, 13:29
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Житель Волковыска пригласил девушку на свидание — и остался без трех тысяч рублей

Молодой человек пригласил новую знакомую в театр.

В конце марта этого года 25-летний житель Волковыска познакомился с девушкой в интернете. Решив встретиться, молодой человек пригласил новую знакомую в театр. Купить билеты можно было онлайн, и девушка предусмотрительно прислала ему ссылку для оплаты. Только позже выяснилось, что в этой истории что-то было не так.

Молодой человек перешел по ссылке, ввел реквизиты своей карты, а потом неожиданно недосчитался почти трех тысяч рублей. После этого он обратился в милицию. Как сообщает Следственный комитет, следователи установили, что присланная новой знакомой ссылка оказалась фишинговой.

Волковысский районный отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 212 УК (Хищение имущества путем модификации компьютерной информации). Сейчас следствие устанавливает причастных к совершению преступления. Подозревают ли в мошенничестве девушку, с которой познакомился житель Волковыска, и продолжилось ли их общение, СК не сообщает.

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