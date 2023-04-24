закрыть
24 апреля 2023, понедельник, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В российской Вологде бушует крупный пожар

1
  • 24.04.2023, 13:36
  • 2,186
В российской Вологде бушует крупный пожар

Вспыхнуло одно из предприятий города.

В российском городе Вологда вспыхнул пожар на предприятии деревообработки. Огонь охватил площадь 800 квадратных метров, сообщает местное издание «Онлайн Вологда».

- Сегодня около 11:00 произошел пожар на предприятии деревообработки по улице Элеваторная, 43. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, наблюдалось сильное задымление помещения и горение на кровле, - говорится в сообщении.

Указано, что из-за пожара из здания эвакуировали полсотни человек. Пострадавших якобы нет.

К ликвидации огня привлечены 12 единиц техники и 32 человека. Как впоследствии сообщили в областном управлении МЧС, открытый огонь был ликвидирован.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов