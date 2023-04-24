В российской Вологде бушует крупный пожар

В российской Вологде бушует крупный пожар1
- 24.04.2023, 13:36
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Вспыхнуло одно из предприятий города.
В российском городе Вологда вспыхнул пожар на предприятии деревообработки. Огонь охватил площадь 800 квадратных метров, сообщает местное издание «Онлайн Вологда».
- Сегодня около 11:00 произошел пожар на предприятии деревообработки по улице Элеваторная, 43. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, наблюдалось сильное задымление помещения и горение на кровле, - говорится в сообщении.
Указано, что из-за пожара из здания эвакуировали полсотни человек. Пострадавших якобы нет.
К ликвидации огня привлечены 12 единиц техники и 32 человека. Как впоследствии сообщили в областном управлении МЧС, открытый огонь был ликвидирован.