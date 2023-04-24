Какие остались пути перевода денег из Беларуси и обратно 1 24.04.2023, 13:41

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Реальных возможностей становится все меньше.

Возможностей для денежных переводов между Беларусью и заграницей все меньше, а сами переводы всё дороже. Последняя отрада — недорогие переводы в InSync — померкла после трехкратного подорожания в начале апреля.

Dev.by посмотрел, какие пути остались перевести деньги из Беларуси и обратно.

SWIFT-переводы

Эта возможность и так хромала на обе ноги после введения санкционных ограничений, а теперь она ещё и очень дорога. Расценки и лимиты выглядят так, будто их единственная цель — отбить у клиентов всякое желание пользоваться услугой международных переводов. Хотя в банках ссылаются на сложную обстановку с зарубежными корсчетами (их не хотят открывать для Беларуси) и на то, что раньше было очень дёшево.

К примеру, в БНБ минимальная сумма долларового перевода — 10 000 USD (недавно было 15 000 USD), комиссия — 2% (мин. 160 USD). Лишь для избранных стран условия мягче. Условия для переводов менее 10 000 USD рассматриваются индивидуально.

В банке «Решение» за свифт в USD возьмут 2%, минимум 160 USD + 150 USD, за свифт в EUR возьмут 2%, минимум 160 EUR + 80 USD + 15 EUR + комиссия в зависимости от суммы перевода.

В Приорбанке при отправке RUB и «цветных» (так называют здесь всё, что не доллар/евро/рубль) минимальный лимит — 10 000 USD в эквиваленте. При этом USD и EUR отправить нельзя. Да и с получением USD, кажется, намечаются проблемы. С 26 апреля тариф снизится с 2% до 0,5% (мин. — 50 BYN), однако доступных «цветных» валют немного: злотый, фунт стерлингов, шведская крона, швейцарский франк, китайский юань, тенге.

В некоторых банках расценки указаны с пометкой «неактуально», там сложно узнать даже возможные направления переводов. Например, в БСБ поддержка сообщает, что «возможность отправки можно уточнить только лично в банке с реквизитами получателя».

Подобным образом отвечают и в некоторых других банках. Такое впечатление, что платёжные системы там работают в ручном режиме и нет возможности сформулировать универсальные правила.

P2P-переводы (с карты на карту)

Пока работают. Когда-то они казались довольно дорогими для отправки больших сумму в сравнении с небольшой фиксированной комиссией SWIFT, сейчас в них всё больше смысла. Комиссия на стороне белорусских банков в роли отправителя — 1-2,5% (может быть ещё и комиссия на стороне получателя), это немало, зато результат виден сразу, и деньги не зависнут на счету банка-корреспондента.

KoronaPay (она же «Золотая корона»)

Российский сервис, соответственно география его существенно ограничена. На сайте БСБ обещают отправить перевод во Вьетнам, Грецию, Израиль, Иорданию, Китай, Южную Корею, Непал, Румынию, Турцию, Абхазию, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Узбекистан. Есть нюанс: перед отправкой долларового перевода нужно уточнить в банке наличие валюты: «На счету «Золотой Короны» может не быть доллара для отправки». Если не получится сделать перевод на имя получателя в нужную страну, можно попробовать отправить деньги на его карту (с помощью всё той же «короны»). В общем, всё очень зыбко.

С «Золотой короной» работают также Технобанк, РРБ, БТА Банк. Есть ограничения по суммам. Комиссия — 1-1,5%, при отправке денег в Россию — от 0,5%.

Некоторые банки предупреждают, что выдача переводов, отправленных с помощью «Золотой короны», осуществляется только в российских рублях по курсу конвертации «Золотой Короны».

Стран, из который можно отправить деньги в Беларусь, меньше. РРБ называет Грузию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Узбекистан, Молдову.

Юнистрим

Ещё один российский сервис со всеми вытекающими. С июля 2022 года получить можно только перевод, отправленный в RUB. Переводы в других валютах не выплатят. Отправить деньги можно только в ограниченное число стран, из популярных у белорусов разве что Грузия, Казахстан, Узбекистан.

MoneyGram

Американская система мгновенных денежных переводов. Доступна, к примеру, в «Технобанке». В теории охватывает 170 стран мира, однако, чтобы уточнить, дойдёт ли перевод в нужную вам страну, надо идти в отделение.

Лимит для отправки и получения — 8000 долларов в месяц на одного человека как на отправку. Если отправлять 8000 долларов, комиссия составит 300 долларов.

Paysend

Сервис скомпрометировал себя весной 2022 года, когда пересчитал обменный курс по уже проведенным платежам и списал с карт клиентов деньги (большинству удалось отвоевать списанное обратно). Однако многие им по-прежнему пользуются для переводов в Беларусь, например, из Польши. Из плюсов — низкая комиссия и, возможно, выгодный курс конвертации на момент платежа, из минусов — возможный пересмотр курса и списания в будущем.

Fin.do

Ещё один сервис, который позволяет делает переводы в Беларусь и обратно в разных валютах. Им активно пользуются белорусы в Польше. Правда дорогой — 3,2%.

МТС.Деньги

Подходит для зачисления небольших сумм. До 499 BYN. Без комиссии. Зачисление происходит как пополнение баланса МТС с банковской карты. Из минусов: после нескольких платежей, по отзывам пользователей из Польши, система блокирует платежи.

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