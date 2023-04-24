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Топ-5 фильмов для хорошего настроения

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  • 24.04.2023, 13:49
Топ-5 фильмов для хорошего настроения

В подборке - легкие комедии и мотивирующие фильмы.

Иногда хочется посмотреть легкий фильм, который поднимет настроение. Однако выбрать кинокартину бывает очень сложно. «Униан» предлагает вам пять фильмов, которые точно вас развеселят и не дадут утонуть в печали.

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Комедия вышла на экраны в 2013 году. Ее снял комик Бен Стиллер, который сам же исполнил главную роль. Актер перевоплотился в фотографа Уолтера Митти, работающего в журнале. Однажды ему приходится отправиться в путешествие, фотографу нужно проделать немалый путь.

Жизнь Митти была скучной и депрессивной, но в один момент он понял, что может все изменить. Мотивирующий фильм с красивыми пейзажами вдохновит и даст силы двигаться вперед.

«Хоть раз в жизни»

Комедия с Кирой Найтли и Марком Руффало, вышедшая на экраны в 2013 году, расскажет о музыкальном мире Нью-Йорка. Успешный продюсер окажется в шаге от краха своей карьеры, а затем встретит в баре молодую и очень веселую певицу.

Он решает сделать ее звездой, их отношения перерастают в теплые и дружеские. Музыкальная комедия точно отвлечет вас от печали, а приключения, которые ворвутся в жизнь героев фильма, покажут, что в этой жизни все возможно.

«1+1» (Неприкасаемые)

Французская комедия 2011 года рассказывает о том, как двое абсолютно разных людей могут подружиться и научить друг друга чему-то новому. Богатый аристократ, который прикован к инвалидному креслу, нанимает хулигана и понимает, что в жизни есть очень много поводов для радости.

В фильме снялись Франсуа Клюзе и Омар Си. Кинокартина основана на реальных событиях. История настолько понравилась критикам, что фильм даже номинировали на «Золотой глобус2.

«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»

Американская комедия вышла на экраны в 2009 году. В ней снялись Мерил Стрип и Эми Адамс. В центре сюжета молодая писательница, которая решает вести блог и мечтает отвлечься от работы. Она ставит перед собой цель: приготовить все рецепты из книги Джулии Чайлд.

Фильм показывает, как героини боролись с мелкими неурядицами и искали счастье. Работа над комедией принесла Стрип «Золотой глобус», фильм получил хорошие оценки критиков.

«Джой»

Комедия 2015 года рассказывает о женщине, которая решилась заняться бизнесом. Простая домохозяйка с ребенком на руках берет все в свои руки и упорно идет к своей цели.

В фильме снялись Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро, Брэдли Купер. «Джой» считается мотивационным фильмом, который дает зрителям силы и вдохновляет их мечтать, несмотря на выгорание и трудности.

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