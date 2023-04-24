Как белорус в 55 лет запустил бизнес с кофе-байками в Варшаве 24.04.2023, 14:02

За несколько месяцев ему удалось отбить вложения на первый байк и купить второй.

В Беларуси Дмитрий более 15 лет проработал в IT. В 55 лет он переехал в Польшу и начал строить новую жизнь в Варшаве. Купил кофе-байк и отучился на бариста.

Всего за несколько месяцев ему удалось отбить свои вложения на первый байк и купить второй.

Он рассказал проекту «Беларусы могут» с чего начинал и как развивал свой бизнес. За год белорусу удалось отбить вложения на первый байк и купить второй. Все подробности в видео:

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