Эксперт: Сибирь хочет отделиться от России 4 24.04.2023, 14:14

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Крах РФ откроет возможность создавать на ее территории новые независимые республики.

Крах России откроет возможность на ее территории создавать новые независимые республики. На пути к самостоятельности уже Сибирь, которая является одним из пятых регионов, проведших онлайн-референдум за отграничение от страны.

Об этом «24 каналу» рассказал Станислав Суслов – представитель Движения за независимость Сибири. По его словам, как только люди почувствуют, что Россия теряет контроль над своими землями, будут использовать эти возможности в полную силу.

Все в ожидании краха России

Станислав Суслов подчеркнул, что на референдуме будет решаться дальнейшая судьба Сибири: Соединенные Штаты Сибири или Сибирская конфедерация.

Впрочем, этот вопрос может рассматриваться после распада центра России, потому что он не дает право выбора. Как свидетельство – диктатор Путин назначает других местных диктаторов, выполняющих все его указания.

- После того, как федеральный центр рухнет, мы в рамках нашего форума разрабатываем варианты, как перейти к вопросам безопасности ядерного оружия и объектов, безопасности для граждан и к нормальным демократическим выборам, – подчеркнул он.

По его словам, риторика всех наместников быстро изменится, если они ощутят слабину верхушки. Ведь они держатся за деньги, а не за идею.

- После того как произойдет падение федерального центра, который мы считаем неизбежным, ситуация будет меняться, – сообщил представитель Движения за независимость Сибири.

Так что ряд вопросов таким образом будет решен.

Сибирь имеет перспективы стать самостоятельной республикой

Станислав Суслов рассказал, что состав Сибири будет определяться по принципу волеизъявления народов.

- Если, например, кто-то рассматривает Сибирь от Урала до Анадыра, то не все с этим согласны, потому что есть Бурятия, Дальний Восток, – подчеркнул он.

По его мнению, такой сценарий вполне вероятен. К тому же, есть больше шансов для его реализации, чем после Октябрьского переворота.

- Я думаю, что это сделать вполне реально, но это будет непросто – для этого нужна международная поддержка, – объяснил Суслов.

По его словам, нужен контроль и внешний мониторинг со стороны развитых стран для того, чтобы не совершать ошибок относительно создания новых структур и быть уверенными в поддержке в вопросах торговли и безопасности.

Крах России близко

Представитель движения за независимость Сибири рассказал, что еще в начале 2000-х годов активно развивались движения за независимость Сибири. Тогда уже люди выступали с нежеланием кормить Москву.

Впрочем, значительное влияние оказала российская пропаганда, хорошо промывшая мозг, поэтому некоторые активисты перешли на темную сторону.

- Если вдруг люди увидят, что этот центр рухнул и что есть возможность сейчас обрести независимость, то они изменят свое мнение, – сосредоточил внимание он.

Суслов отметил, что для этого нужно время. К тому же ключевым фактором является процесс развала центра самой России, который спровоцирует другие действия.

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