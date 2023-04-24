Алексей Гончаренко об отзыве украинского посла из Минска: Дальше — разрыв дипотношений 4 24.04.2023, 14:25

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Киев должен ввести против режима Лукашенко жесткие санкции.

19 апреля посол Украины в Беларуси Игорь Кизим был отозван для консультаций в Киев. Поводом для такого шага стал приезд главы «ДНР» Дениса Пушилина в Минск и встреча его с Лукашенко.

Достаточно ли этого или украинские власти должны сделать еще какие-то шаги?

На вопросы сайта Charter97.org ответил украинский народный депутат, глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко:

— Этого, конечно, недостаточно, потому что он вернулся в Киев для консультаций. Я считаю, что нужно разрывать дипотношения с режимом Лукашенко, нужно признавать Беларусь оккупированной. Соответствующий проект постановления нами зарегистрирован в парламенте, но, к сожалению, пока не рассматривается. Правильно, что его (посла — ред.) отозвали, но тут вопрос — а что он в принципе там делает? Это неправильно.

— Почему триггером для отзыва посла стал визит главаря «ДНР» в Минск, а не обстрелы украинской территории, помощь Лукашенко в войне?

— Честно говоря, это не совсем понятно. Действительно, ничего нового Лукашенко не сделал. Что-то подобное он делает постоянно. Видимо, все-таки накопилось. Я думаю, что может быть и наше давление внутри страны тоже дало свои результаты. Мы ставим власти эти вопросы и, честно говоря, никакого внятного ответа не звучит. Почему нужно продолжать какие-то дипотношения с этим режимом, абсолютно нелегитимным и абсолютно враждебным?

— О чем говорит факт, что главаря террористов в Минске принимают на высшем уровне?

— Да ни о чем. Лукашенко такая же путинская марионетка как Пушилин. Две марионетки встретились. Тот представляет оккупированный Донецк, Лукашенко — оккупированную Беларусь. Ничего нового здесь нет вообще.

— Какая была бы ваша дорожная карта действий Киева по отношению к режиму Лукашенко?

— Разрыв дипотношений, введение самых жестких санкций, призыв к другим странам следовать по такому же курсу и строительство отношений с белорусской оппозицией как представителями белорусской нации. Вот, собственно, все шаги.

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