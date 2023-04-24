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Карта войны в Украине: британская разведка обновила данные о ситуации на фронте

  • 24.04.2023, 14:30
  • 1,704
Карта войны в Украине: британская разведка обновила данные о ситуации на фронте

Самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области.

Украинские военные продолжают держать оборону на фронте и отбивать атаки оккупантов. Российские захватчики продолжают штурмовать позиции Вооруженных сил Украины на востоке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

По данным карты от британской разведки, самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области. Там оккупанты атакуют позиции украинских войск сразу на нескольких направлениях. В частности, активные бои продолжаются в Бахмуте и в окрестностях, в Авдеевке и Марьинке.

Также россияне пытаются переходить к штурмам на Лиманско-Купянском участке фронта. Хотя продвижение врага на этом направлении не зафиксировано, противник использует артиллерию, чтобы продавить оборону ВСУ.

На других участках продолжаются локальные бои. В частности, речь идет о Херсонской, Харьковской и Запорожской областях. Кроме того, российская армия обстреливает населенные пункты вдоль линии фронта. Под огонь врага попадают не только позиции военных, но и гражданские объекты.

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