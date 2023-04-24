The Washington Post: Украина готовила удары по Москве 24 февраля 2023-го года 1 24.04.2023, 15:11

2,406

Об этом стало известно из секретного доклада Агентства национальной безопасности США.

В годовщину полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2023-го года Украина готовила массированные удары по Москве, но отказалась от них по просьбе США, сообщает The Washington Post (перевод — nv.ua).

Издание со ссылкой на секретный доклад Агентства национальной безопасности США пишет, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов приказал одному из своих офицеров «готовиться к массированным ударам 24 февраля… с использованием всего, что есть у ГУР».

Отмечается, что в Украине даже размышляли о морском ударе с использованием тротила по черноморскому портовому городу Новороссийск.

Чиновники в Вашингтоне тайно наблюдали планы украинцев, а в Белом доме опасались, что атаки внутри России могут спровоцировать агрессивный ответ Кремля, пишет издание.

22 февраля, за два дня до годовщины, ЦРУ распространило новый секретный доклад: ГУР «по просьбе Вашингтона согласился отложить удары» по Москве. Эта информация стала частью массива секретной информации, которая недавно была слита в Сеть. Однако в них не объясняется, кто именно вмешался и почему украинцы согласились отменить атаки.

В документах говорится о том, что 13 февраля Буданов приказал одному из своих офицеров быть готовым к операции, а США повторили свою публичную рекомендацию для своих граждан немедленно покинуть РФ.

Документы также указывают на то, что американская разведка следит за коммуникациями Буданова, что, похоже, не является новостью для него самого.

Также в материале говорится, что ГУР планировало атаковать членов ЧВК «Вагнер» в Мали, но пока неизвестно на какой стадии сейчас находится эта операция и получили ли в разведке разрешение на выполнение своих планов.

Кроме того, ГУР разработало планы тайных атак на российские силы в Сирии с использованием тайной помощи курдов.

Официальные лица в Вашингтоне и Европе сделали Украине замечания за атаки за пределами ее территории, которые, по их мнению, зашли слишком далеко.

Американские чиновники также обеспокоены тем, что Пекин, вероятно, будет рассматривать атаки Украины внутри России как «возможность представить НАТО как агрессора», и что Китай может увеличить свою поддержку России, если посчитает эти атаки «значительными».

Сообщается, что в частных разговорах американские и европейские чиновники выражают свое восхищение Будановым. Но они также говорят, что его дерзость иногда заставляет их нервничать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».