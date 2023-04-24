Гортензия, роза, барвинок: чем белорусы могут заменить пластиковые цветы на Радуницу 24.04.2023, 15:22

Рекомендации экологов.

День поминовения усопших, Радуница, у православных в этому году выпала на 25 апреля. В эти дни люди посещают кладбища и, конечно, несут на могилы цветы. В основном это пластиковые букеты, которые вредят окружающей среде. Кроме того, со временем подобные украшения выглядят не так уж хорошо.

Экологическая организация «Экодом» рассказывает, как просто перейти с пластиковых украшений на натуральные.

Аргументы любителей приносить пластик на кладбище часто сводятся к «это просто», «это недорого», «все так делают» или «не могу приходить на кладбище часто, а пластиковые цветы стоят год». Однако не сложнее и не дороже посадить на могиле живые цветы, которые продержатся значительно дольше года.

Покупая пластиковые цветы, вы покупаете мусор. Любой пластиковый цветок — это «букет» из различных видов пластика. Среди них и пенопласт, и латекс, и полиэстер, и органза. Из-за сложности сортировки такой цветок невозможно экологично утилизировать, а значит вредные вещества попадают в почву, воду и воздух.

А выбрасывают на Радуницу тонны пластика! По данным «Экодома», ежегодно на полигоны твердых бытовых отходов отправляется около 1 миллиона пластиковых цветов. Срок их разложения составляет от 100 до 500 лет. Вторичной переработке они не подлежат. Более того, при сжигании этого мусора, в воздух выбрасываются тяжелые металлы и диоксины, вредные здоровью людей, особенно детей.

Представители церкви также периодически высказываются о негативным отношении к пластику на кладбище.

Какие цветы посадить на кладбище?

Живые цветы на могиле также могут быть практичными. Подходящее решение — высадить многолетние растения, которые не требуют особых условий — засухо- и морозостойкие. Экологи подобрали самые удобные и уместные варианты оформления участка на кладбище.

Почвопокровники

Низкорослые, стелющиеся по земле культуры ещё называют ковровыми растениями. Кроме придания декоративного вида, они также подавляют сорные растения, а значит работы на кладбище станет меньше. Смело можно высадить:

- барвинок — может быть с голубыми, красными, малиновыми цветами, он теневынослив и неприхотлив к составу грунта;

- гвоздика травянка — не растет выше 6 сантиметров, цветет малиновыми, красными, белыми или красно-белыми цветками почти весь сезон, главное — не садить её в глухой тени;

- живучка ползучая — один из самых неприхотливых почвопокровников, создающий мягкий фон, которым можно дополнять другие цветы;

- иберис — цветет белыми цветами, способен мириться с частичным затенением.

Кустарники

На кладбище можно посадить одиночные солитеры. Этот вид растений чаще выбирают для украшения периметра могилы. Они должны быть компактными и не иметь глубоких корней.

Чаще выбирают:

- плодоносящие — барбарис, шиповник;

- гортензиевые — гортензия, чубушник;

- кустарниковые розы — Alexandre Girault, Blushing Bride, Maria Liesa.

Для роз необходима более питательная почва, поэтому не факт, что они приживутся на кладбище, но попробовать можно.

Сезонные цветы

Период их цветения приходится на определенный сезон. Тут вариантов также много, но выбрать лучше многолетники. Говоря о традициях, то на белорусских землях на кладбище высаживали анютины глазки, однако это растение однолетнее, которое в следующем году не даст побегов. Ирисы, незабудки, нарциссы, маргаритки — красивый, уместный и практичный выбор, а последние, к тому же, хорошо приживаются в тени. Выбирайте бегонии, примулы, фиалки, тюльпаны — для весны. Бессмертник, афаналис и лаванду — для лета. Осенью цветут бархатцы и вереск.

Если отойти от цветов, то для оформления могилы также используют декоративный мох, плющ, низкорослые деревья.

— Как только вы увидите, как преобразилась могила с первым цветением, уверяем, что не захотите больше нести на кладбище родным пластик, который вскоре пойдет на мусорку, — заключают экологи.

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