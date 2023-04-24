Полковник ВСУ: Россияне могут получить «подарок» от ВСУ на 9 мая 24.04.2023, 15:30

В оккупированном Крыму - паника.

Россияне понимают, что ликвидация Крымского моста – это практически стопроцентная гарантия окружения крымской группировки, именно поэтому оккупанты подтянули к Крымскому мосту почти всю ПВО, которая у них есть. И даже солдаты дежурят под водой в ожидании подводных дронов. И совсем не зря, поскольку подводные дроны – это эффективное средства поражения любого моста.

Об этом рассказал военный летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

- Таким образом россияне обеспечили подводную, надводную и воздушную составляющие Крымского моста. Там дежурят корабли и системы ПВО, плюс авиация. Они включили все. Они прикрыли этот мост со всех сторон, но если один человек что-то сделал, то другой человек это может поломать, – заявил военный эксперт.

Затем Свитан напомнил, что все мы уже видели первый удар по Крымскому мосту, а второй не за горами. Недавно ВСУ ликвидировали один комплекс «С-300» в районе Феодосии в селе Пионерском.

Мы все ближе и ближе к Крымскому мосту. Я думаю, на 9 мая у россиян будет подарок от Залужного, – спрогнозировал полковник.

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