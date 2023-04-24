закрыть
24 апреля 2023, понедельник, 15:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Полковник ВСУ: Россияне могут получить «подарок» от ВСУ на 9 мая

  • 24.04.2023, 15:30
Полковник ВСУ: Россияне могут получить «подарок» от ВСУ на 9 мая

В оккупированном Крыму - паника.

Россияне понимают, что ликвидация Крымского моста – это практически стопроцентная гарантия окружения крымской группировки, именно поэтому оккупанты подтянули к Крымскому мосту почти всю ПВО, которая у них есть. И даже солдаты дежурят под водой в ожидании подводных дронов. И совсем не зря, поскольку подводные дроны – это эффективное средства поражения любого моста.

Об этом рассказал военный летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

- Таким образом россияне обеспечили подводную, надводную и воздушную составляющие Крымского моста. Там дежурят корабли и системы ПВО, плюс авиация. Они включили все. Они прикрыли этот мост со всех сторон, но если один человек что-то сделал, то другой человек это может поломать, – заявил военный эксперт.

Затем Свитан напомнил, что все мы уже видели первый удар по Крымскому мосту, а второй не за горами. Недавно ВСУ ликвидировали один комплекс «С-300» в районе Феодосии в селе Пионерском.

Мы все ближе и ближе к Крымскому мосту. Я думаю, на 9 мая у россиян будет подарок от Залужного, – спрогнозировал полковник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов