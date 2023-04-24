Как выглядят квартиры с самым дешевым «квадратом» в Минске 24.04.2023, 15:40

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Стоимость квадратного метра - один из главных факторов для покупки квартиры.

Realt решил поискать, что сейчас можно купить до тысячи долларов за метр. К сожалению, однушек не нашли, а вот двушек хватает. Кстати, самая дорогая квартира обойдется в 58 тысяч долларов.

Улица Ангарская (Заводской район)

В пятиэтажном доме 1975 года постройки на Ангарской, 84 продается двушка на первом этаже площадью 50 м². Кухня — 7,6 м².

В квартире одна комната является проходной, во второй есть выход на застекленную лоджию. Дом после капитального ремонта — утеплен и оштукатурен. В кухне и гостиной стоят стеклопакеты. Санузел в квартире раздельный, есть небольшая кладовка.

Дом располагается у лесопарка Ангарская-2. До станции метро всего несколько остановок на общественном транспорте.

«Квадрат» стоит 898 долларов. Сама квартира обойдется в 44 900 долларов.

Улица Лынькова (Фрунзенский район)

Двухэтажный дом на Лынькова, 55 был построен в 1952 году. Там на первом этаже продается двушка площадью 61 м² и кухней в 8,2 м².

В квартире две раздельные комнаты. Санузел также раздельный. Имеется и небольшая кладовая комната. На окнах в двушке стоят стеклопакеты.

Дом располагается недалеко от «Минск-Арены».

Метр квартиры стоит 885 долларов. Цена двушки — 54 тысячи долларов.

Переулок Корженевского (Октябрьский район)

На переулке Корженевского, 6 в двухэтажном доме 1977 года на втором этаже продается квартира общей площадью 54,71 м², кухня — 7,17 м².

В квартире две отдельные комнаты. В одной из них есть лоджия на всю длину комнаты. Окна в двушке выходят на две стороны. Имеются раздельный санузел и две кладовые.

Рядом с домом есть продуктовые магазины и парк Курасовщина, где располагается водохранилище Лошица.

Стоимость метра — 912 долларов. Двушка стоит 49 900 долларов.

Улица Кошевого (Партизанский район)

Пятиэтажный дом на Кошевого, 24 был построен в 1963 году. Там на втором этаже продается двушка площадью 43 м². Кухня же занимает 6,4 квадратного метра.

Одна комната в квартире является проходной. В крайней находится кладовая, где можно организовать гардеробную. Балкона в квартире нет. Санузел — совмещенный. На полу лежит паркет.

Рядом находятся остановки общественного транспорта и Антоновский парк.

Квартира стоит 39 900 долларов, метр обойдется 928 долларов.

Улица Грицевца (Партизанский район)

На Грицевца, 5 в четырехэтажном доме 1954 года продается квартира на последнем этаже. Ее площадь — 62,8 м², кухня занимает 12,6 м².

Жилые комнаты находятся по обе стороны. В каждой комнате и в кухне есть открытый балкон. В сталинке раздельный санузел. Лежат деревянные полы.

Недалеко от дома находится станция метро «Тракторный завод».

Цена «квадрата» — 924 доллара. Квартира стоит 58 тысяч долларов.

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