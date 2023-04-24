закрыть
24 апреля 2023, понедельник, 16:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как выглядят квартиры с самым дешевым «квадратом» в Минске

  • 24.04.2023, 15:40
  • 1,746
Как выглядят квартиры с самым дешевым «квадратом» в Минске

Стоимость квадратного метра - один из главных факторов для покупки квартиры.

Realt решил поискать, что сейчас можно купить до тысячи долларов за метр. К сожалению, однушек не нашли, а вот двушек хватает. Кстати, самая дорогая квартира обойдется в 58 тысяч долларов.

Улица Ангарская (Заводской район)

В пятиэтажном доме 1975 года постройки на Ангарской, 84 продается двушка на первом этаже площадью 50 м². Кухня — 7,6 м².

В квартире одна комната является проходной, во второй есть выход на застекленную лоджию. Дом после капитального ремонта — утеплен и оштукатурен. В кухне и гостиной стоят стеклопакеты. Санузел в квартире раздельный, есть небольшая кладовка.

Дом располагается у лесопарка Ангарская-2. До станции метро всего несколько остановок на общественном транспорте.

«Квадрат» стоит 898 долларов. Сама квартира обойдется в 44 900 долларов.

Улица Лынькова (Фрунзенский район)

Двухэтажный дом на Лынькова, 55 был построен в 1952 году. Там на первом этаже продается двушка площадью 61 м² и кухней в 8,2 м².

В квартире две раздельные комнаты. Санузел также раздельный. Имеется и небольшая кладовая комната. На окнах в двушке стоят стеклопакеты.

Дом располагается недалеко от «Минск-Арены».

Метр квартиры стоит 885 долларов. Цена двушки — 54 тысячи долларов.

Переулок Корженевского (Октябрьский район)

На переулке Корженевского, 6 в двухэтажном доме 1977 года на втором этаже продается квартира общей площадью 54,71 м², кухня — 7,17 м².

В квартире две отдельные комнаты. В одной из них есть лоджия на всю длину комнаты. Окна в двушке выходят на две стороны. Имеются раздельный санузел и две кладовые.

Рядом с домом есть продуктовые магазины и парк Курасовщина, где располагается водохранилище Лошица.

Стоимость метра — 912 долларов. Двушка стоит 49 900 долларов.

Улица Кошевого (Партизанский район)

Пятиэтажный дом на Кошевого, 24 был построен в 1963 году. Там на втором этаже продается двушка площадью 43 м². Кухня же занимает 6,4 квадратного метра.

Одна комната в квартире является проходной. В крайней находится кладовая, где можно организовать гардеробную. Балкона в квартире нет. Санузел — совмещенный. На полу лежит паркет.

Рядом находятся остановки общественного транспорта и Антоновский парк.

Квартира стоит 39 900 долларов, метр обойдется 928 долларов.

Улица Грицевца (Партизанский район)

На Грицевца, 5 в четырехэтажном доме 1954 года продается квартира на последнем этаже. Ее площадь — 62,8 м², кухня занимает 12,6 м².

Жилые комнаты находятся по обе стороны. В каждой комнате и в кухне есть открытый балкон. В сталинке раздельный санузел. Лежат деревянные полы.

Недалеко от дома находится станция метро «Тракторный завод».

Цена «квадрата» — 924 доллара. Квартира стоит 58 тысяч долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов