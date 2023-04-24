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ВСУ показали работу украинского боевого модуля «Шабля»

  • 24.04.2023, 16:08
  • 2,938
ВСУ показали работу украинского боевого модуля «Шабля»

Он позволяет вести бой на расстоянии и сохранять жизни украинских защитников.

Украинские защитники используют на фронте дистанционно управляемые боевые модули «Шабля». Эти огневые комплексы производятся в Украине, сообщили Сухопутные войска ВСУ.

Отмечается, что «Шабли» получили бойцы 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша.

Боевой комплекс действует дистанционно с помощью пульта управления. Это позволяет вести бой на расстоянии и сохранять жизнь защитников.

Дистанционно управляемый боевой модуль «Шабля» создан компанией Global Dynamics из Львова. Он предназначен для ведения боя из разного вооружения: 7,62-мм или 12,7 мм пулемет, 40 мм гранатомет.

Кроме того, эта автоматическая турель оснащена тепловизором и дальномером, что позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 2 километров.

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