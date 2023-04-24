Пять потрясающих оптических иллюзий, вводящих мозг и глаза в ступор 3 24.04.2023, 16:26

2,000

Одна из иллюзий заставляет видеть цвета, которых на самом деле нет.

Оптические иллюзии, наряду с загадками и тестами, — излюбленное развлечение пользователей сети. Как правило, подобные иллюзии вводят мозг (и другие органы чувств) в ступор — начинает казаться, что на экране происходит нечто, чего на самом деле быть не должно. «Онлайнер» нашел пять примеров, подтверждающих, что обмануть человеческое восприятие не так сложно.

Иллюзия, использующая эффект хромостереопсиса

Вопросы вызывает даже название трюка. Хромостереопсис (англ. chromostereopsis) «представляет собой визуальную иллюзию, посредством которой впечатление глубины передается в двухмерных цветных изображениях», уточняется в определении. Как правило, используются красно-синие или красно-зеленые оттенки, хотя срабатывают и другие вариации (скажем, красно-серые).

Изображение выше, созданное ученым-когнитивистом Томом Стаффордом (Tom Stafford), показывает синий радужную оболочку внутри красной глазницы. Но некоторым кажется, что радужка как бы «уходит» в экран, причем со значительным расстоянием между красным и синим цветами. Впрочем, согласно комментарию Стаффорда, люди воспринимают иллюзию по-разному: для кого-то «ближе» оказывается один из цветов, хотя превалирует ситуация, когда красный «плавает» перед синим.

Почему? До конца не ясно. Об иллюзии в той или иной форме известно уже более сотни лет, и у исследователей есть несколько версий, объясняющих это явление. Одна из последних: «Большая часть стереоптического эффекта приписывается поперечным хроматическим аберрациям в сочетании с корковыми факторами». Понятнее не стало? Есть предположение, что это может иметь эволюционное значение. Подробнее рассказывается здесь.

Новогодняя иллюзия со снежинками «разного размера»

На изображении ниже демонстрируются две красные снежинки, причем правая явно крупнее левой. На самом деле это не так — они одинакового размера. Все из-за так называемого «эффекта Эббингауза».

Иллюзию назвали в честь немецкого психолога Германа Эббингауза (Hermann Ebbinghaus), жившего в XIX веке. «Если окружающие круги располагаются близко к центральному кругу, он кажется больше, и наоборот: если они находятся на большом расстоянии, центральный круг выглядит меньше», — объясняется в сети.

В нашем случае «кругами» выступают белые снежинки, обрамляющие красные. Редакторы ресурса creativebloq проверили утверждение, убрав снежинки с картинки. Красные «кружки» в действительности оказались одинаковыми. Более современные исследования предполагают, что на восприимчивость к иллюзии также положительно воздействуют размеры первичной зрительной коры (часть коры больших полушарий головного мозга) человека.

Иллюзия, заставляющая видеть цвета, которых на самом деле нет

Ролик с трюком опубликовал в TikTok юзер с ником EnriquetheMagician. В небольшом видео автор предлагает нам вглядываться в центр круга, поделенного на несколько цветов. Но если смотреть в центр (белую точку) примерно 30 секунд, цвета начнут изменяться и в итоге превратятся в сероватые оттенки.

Если не вдаваться в подробности, подобный эффект достигается в результате наложения сетки цветных линий на исходное черно-белое изображение.

Кошка, идущая по лестнице, — но куда именно?

Еще одна довольно простая, как минимум на первый взгляд, иллюзия, якобы определяющая ваше текущее настроение. На изображении ниже кошка движется по лестнице. Но вопрос: вниз или вверх? Согласно The Minds Journal, если вы видите поднимающегося питомца, то вы настроены более оптимистично. И наоборот: если кот спускается по ступенькам, то вы пессимист.

Но важно отметить: научного обоснования предположения о настроении нет. К тому жe иллюзию сложно назвать новой — в последнее время она просто заново завирусилась, а известна как минимум с 2015 года. Тогда издание CNET даже попросило профессора бихевиористики (подход к изучению поведения людей и животных) точно определить направление движения кошки.

Правда, эксперт сделать этого не смог. «Если мы полагаем, что кошка спускается, то представляем серый квадрат в верхней части картинки потолком, составляющим с лестницей угол в 45º. Но если представить, что животное поднимается, серый квадрат превращается уже в пол и составляет с лестницей тупой угол в 135º. Изображение не дает явного ответа, чем по отношению к лестнице выступает серый квадрат», — говорится в материале.

Две машины или одна?

Эта «иллюзия» (назвать ее полноценной при ближайшем рассмотрении все-таки сложно) появилась на Reddit. На фотографии запечатлен фургон VW T25 (1988 года выпуска), окрашенный в яркие цвета. Рядом с ним стоит классический VW Beetle. Или все же не стоит?

Путаница возникает из-за того, что колесная база обоих автомобилей (во всяком случае, на снимке) оказывается одного размера. Из-за особенностей восприятия цвета и света может возникнуть ощущение, что машины действительно припаркованы рядом. Но нет — Beetle «набит» на фургон. Журналисты выяснили, что семиместный VW T25 сдается в аренду, его оснастили двигателем от Subaru Impreza.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».