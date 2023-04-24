В Бахмуте «Вагнер» бросает на штурм женщин-заключенных 24.04.2023, 16:31

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ВСУ продолжают мужественно держать оборону Бахмута.

В Бахмуте в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои с врагом, они развиваются достаточно динамично. Российские оккупанты не оставляют никаких усилий полностью захватить город, а также его окрестности. Кроме осужденных мужчин, там уже есть осужденные женщины.

Об этом рассказал командир украинского батальона «Сила Свободы» Михаил Крыжановский.

- ВСУ стоят стойко и не отдают ни одного метра противнику. Силы противника постоянно обновляются за счет вагнеровцев. Здесь ЧВК «Вагнер» испытывает проблемы, ведь она перешла под управление Минобороны РФ. Кроме осужденных мужчин, там уже есть осужденные женщины. Их ЧВК «Вагнер» бросает и в тыл, и на штурмы, — рассказал военный.

По словам Крыжановского, враг не жалеет личный состав и не разрешает ему отходить.

- Характер штурмов врага очень жесток по отношению, в первую очередь, к их людям. Когда после штурма со стороны врага остается 1-2 человека, они не забирают их с поля боя, а требуют продолжать выполнять боевое задание, — подчеркнул воин.

Он также добавил, что украинские силы удерживают «дорогу жизни», они штурмуют определенные участки наступления.

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