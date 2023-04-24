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На территорию Московского НПЗ упал неизвестный дрон

  • 24.04.2023, 16:49
На территорию Московского НПЗ упал неизвестный дрон

В последние дни атаки беспилотников на РФ участились.

Неизвестные дроны продолжают добираться до столицы России. В частности, квадрокоптер упал на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщает телеграм-канал «База», работники МНПЗ в Капотне заметили упавший беспилотник утром 23 апреля. На место происшествия сразу вызвали полицию и саперов.

Выяснилось, что дрон якобы никакой опасности для окружающих не представлял: на нем была закреплена лишь видеокамера. Однако примерно в пятидесяти метрах от беспилотника обнаружили перцовый баллончик.

Кто запустил дрона над МНПЗ, пока неясно.

Отметим, что в последние дни атаки дронов на РФ участились. 23 апреля на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода 23 апреля в 8:00 утра залетел квадрокоптер. Согласно информации, около 8:00 сотрудники завода услышали странный звук. Охрана просмотрела камеры по периметру, но ничего необычного не было.

Сегодня стало известно, что начиненный взрывчаткой беспилотник упал в подмосковном поселке имени Воровского возле Ногинска.

Кроме того в ночь на понедельник, 24 апреля, в захваченном Россией Крыму - в Севастополе, около 3:30 было слышно два взрыва. Оккупанты заявили об атаке беспилотников.

Сегодня также стало известно, что неизвестный беспилотник атаковал нефтебаза в оккупированных Ровеньках Луганской области.

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