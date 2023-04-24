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В аэропортах Берлина и Гамбурга отменены сотни рейсов из-за забастовки сотрудников

  • 24.04.2023, 17:05
В аэропортах Берлина и Гамбурга отменены сотни рейсов из-за забастовки сотрудников

Работники аэропортов добиваются повышения зарплат.

Работники аэропортов Берлина и Гамбурга устроили в понедельник забастовку из-за длительного спора о повышении заработной платы, что привело к отмене рейсов в обоих немецких городах. Об этом пишет «Европейская правда».

В Берлине были отменены все 220 рейсов на вылет и 70 из 240 рейсов на прилет. Из-за забастовки, объявленной заранее профсоюзом Ver.di, аэропорт в Гамбурге рано утром объявил об отмене 50 из 160 вылетов.

Забастовка началась в 3:30 утра и должна продлиться до полуночи.

Профсоюз хочет усилить давление на работодателей, с которыми он ведет переговоры о надбавках за особые часы работы, например, в выходные, и правилах оплаты сверхурочных.

В берлинском аэропорту Берлин-Бранденбург в понедельник бастуют работники службы авиационной безопасности, пассажирского контроля, а также контроля персонала и товаров. Поскольку без этих работников пассажиры не могут быть проверены и допущены в зону безопасности, аэропорт был вынужден отменить все вылеты пассажирских рейсов.

В течение последних месяцев профсоюз часто устраивал забастовки – три в аэропорту Берлина в этом году – чтобы подчеркнуть свои требования.

На выходных немецкие чиновники и профсоюзы заключили соглашение о повышении заработной платы для более 2,5 миллионов работников государственного сектора, что положило конец длительному спору и предотвратило возможность разрушительных тотальных забастовок. Однако это соглашение не включало работников аэропортов.

В среду профсоюз Ver.di объявил о дальнейших забастовках работников местных предприятий общественного транспорта в землях Шлезвиг-Гольштейн, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртемберг, где пока не было достигнуто никаких договоренностей.

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