ВСУ уничтожили российский миномет «Тюльпан» из артиллерии

ВСУ уничтожили российский миномет «Тюльпан» из артиллерии2
- 24.04.2023, 17:29
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Успешную операцию провели в Марьинке.
Бойцы украинской 116-й отдельной бригады территориальной обороны совместно с военными 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировали российский самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» в Марьинке Донецкой области.
В этом украинским бойцам помогли также военные 55-й отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь». Как сообщает censor.net, видеозапись успешной атаки на российский самоходный миномет особой мощности была опубликована в соцсети.
Аэроразведка заметила вражескую технику и передала координаты артиллерии. Точными выстрелами ВСУ уничтожили миномет.