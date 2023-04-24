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В Шотландии продают необитаемый остров по цене трехкомнатной квартиры в Минске

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  • 24.04.2023, 17:34
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В Шотландии продают необитаемый остров по цене трехкомнатной квартиры в Минске
Фото: Galbraith

Площадь острова — 25 акров.

В Шотландии выставили на продажу остров Барлокко. Там нет построек и воды, но есть галечный пляж, сообщает zerkalo.io со ссылкой на агентство по продаже недвижимости Galbraith.

Остров Барлокко расположен в графстве Дамфрис и Галлоуэй и является самым западным островом в заливе Флинт. Его площадь составляет 25 акров (около 100 тыс. кв. м. — Прим. Ред.). На западной стороне есть галечный пляж, где можно пришвартовать лодку, а во время отлива до Барлокко можно добраться пешком или на тракторе. На острове нет построек и жилых домов. Там также отсутствует водоснабжение, но есть пруд, который в зимние месяцы наполняется водой.

Несмотря на спартанские условия, по данным The New York Times, у острова уже есть около 50 потенциальных покупателей из различных стран, в том числе Италии, Германии, Норвегии и США.

Стоимость острова — 150 тысяч фунтов стерлингов (около 186 тысяч долларов. — Прим. Ред.).

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