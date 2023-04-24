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Зеленский раскрыл, сколько украинцев удалось освободить из плена

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  • 24.04.2023, 17:43
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Зеленский раскрыл, сколько украинцев удалось освободить из плена

Украинский Центр по поиску и освобождению пленных работает 24 на 7.

С начала полномасштабной войны Украина освободила более двух тысяч человек из российского плена. Среди них 140 — это мирные жители. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с премьером Эстонии Каей Каллас.

- За это время мы освободили из плена 2238 человек. Центр по поиску и освобождению пленных работает ежедневно, 24 на 7. Из этих 2238 - 140 человек это гражданские. Работаем над освобождением как военных, так и гражданских, - подчеркнул глава украинского государства.

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