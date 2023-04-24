До +20°С ожидается в Беларуси 25 апреля
- 24.04.2023, 18:16
Местами пройдут дожди.
В Беларуси днем 25 апреля в отдельных районах ожидаются грозы, местами по западу — сильные дожди, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем на большей части территории страны — кратковременные дожди, местами по западу — сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, днем при грозах — порывистый.
Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла. По западу ожидается до +11. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов.