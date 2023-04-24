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До +20°С ожидается в Беларуси 25 апреля

  • 24.04.2023, 18:16
До +20°С ожидается в Беларуси 25 апреля

Местами пройдут дожди.

В Беларуси днем 25 апреля в отдельных районах ожидаются грозы, местами по западу — сильные дожди, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем на большей части территории страны — кратковременные дожди, местами по западу — сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, днем при грозах — порывистый.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла. По западу ожидается до +11. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов.

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