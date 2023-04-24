Как в России создают ботов, которые размещают прокремлевские комментарии 2 24.04.2023, 18:56

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Боты проникают в разные сообщества в интернете, где общаются россияне, белорусы и украинцы.

В конце прошлого года белорусская хакерская группа «Киберпартизаны» заявляла, что взломала внутреннюю сеть ФГУП «ГРЧЦ» (Главный радиочастотный центр) и выкачала оттуда информацию. Это предприятие Роскомнадзора, имеет отношение к цензуре интернета в России, слежке за пользователями, а также влияет на Беларусь.

Сегодня «киберы» опубликовали в YouTube видео, где подробно рассказали про российскую «ферму ботов» — созданных программистами аккаунтах несуществующих людей, которые общаются с пользователями и создают «эффект большинства» довольного политикой Кремля, передает «Зеркало».

Утечка данных показала, что именно ГРЧЦ занимается мониторингом интернета, в том числе соцсетей, подготавливает блокировки сайтов и публикаций, отслеживает страницы известных людей и готовит справки для признания их «иноагентами», зачищает нежелательную для властей информацию в СМИ, цензурирует выдачу поисковиков и даже ищет «фотожабы» на Владимира Путина. Вся эта деятельность велась с 2014 года, но была активизирована в преддверии и после начала полномасштабной войны в Украине, чтобы создать для россиян «чистый интернет» без «фейков» и «дискредитации армии». Более того, организация разрабатывает автоматизированные системы слежки и цензуры на основе нейросетей и собирается охватить ими 100% российского интернета.

Согласно сведениям «Киберпартизан» проект по созданию ботов стартовал прошлым летом, завершится он должен в мае этого года. По плану боты должны проникать в разные сообщества в интернете (закрытые и открытые), где общаются россияне, белорусы и украинцы, чтобы транслировать там идеи и настроения, создавать «эффект большинства» довольного политикой Кремля. Это поможет Путину удержать власть в условиях осуждения его действий всем цивилизованным миром.

Ботоферму создают аналитики и разработчики, также в реализации проекта участвует ООО «Необит», директором которого является Дмитрий Москвин. Программисты создают аккаунты, которые выглядят, как записи настоящих людей. Страницы ботов выглядят уникальными, они не пересекаются по фото, у них «свои» возраст, город проживания, интересы. Даже в друзья они добавляют людей, которые учились в вузе, отмеченном на странице у псевдо-человека.

В фильме отмечается, что операторы создают ботам только начальные настройки, далее боты работают автономно. Они могут добавлять или удалять друзей, фото, менять статус, писать посты, добавлять аудиозаписи, ставить лайки, даже отправлять личные сообщения. Оператор также может управлять их поведением, давать задания, причем это можно делать как с отдельными ботами, так и с группами.

Список сетей, куда хотят запустить ботов довольно велик и включает самые популярные сервисы, в которых общается русскоязычная аудитория. На одну соцсеть планируется создавать 20−100 ботов, однако в паспорте проекта отмечено, что число ботов не ограничено и масштабируется в зависимости от задач.

Для того, чтобы обойти обязательные требования при регистрации (номер телефона, e-mail, CAPTCHA), создатели ботов намерены обзаводиться «теневыми» сим-картами или использовать уже готовые учетные записи. Также планируется наладить сотрудничество с провайдерами (их названия неизвестны) виртуальных номеров, одноразовой почты и прочими.

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