Белорусский доброволец Молчанов: При хорошем раскладе победа Украины будет уже в конце текущего года 24.04.2023, 19:24

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Александр Молчанов

Победа предусматривает в том числе освобождение Крыма.

Когда по мнению белорусских добровольцев Украина победит и как, по их мнению, это произойдет? Своим мнением в комментарии телеграм-каналу «Баста!» поделился доброволец из Борисова Александр «Одноглазый ВЕБ» Молчанов:

— При хорошем раскладе победа будет уже в конце текущего года, но я все же считаю, что это произойдёт в первой половине 2024 года. К этому времени ВСУ возьмут под контроль большую часть Крыма, будет освобожден Донецк и многие города Донбасса. После этого РФ выведет остатки своих войск, - рассказал Молчанов.

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