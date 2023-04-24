закрыть
24 апреля 2023, понедельник, 20:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский снайпер «Рапира» уничтожил четверых оккупантов за одну ночь

1
  • 24.04.2023, 19:38
  • 1,278
Украинский снайпер «Рапира» уничтожил четверых оккупантов за одну ночь

Видео.

Снайпер «Рапира» из 8-го отдельного полка спецназначения ССО имени князя Изяслава Мстиславича ликвидировал за одну боевую ночь четырех оккупантов вблизи Бухмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точных выстрелов украинского воина опубликована в соцсетях.

«Кадры работы «Призраков Бахмута». Еще одна продуктивная ночь — минус 4 оккупанта, если бы ближе ходили друг к другу, не пришлось бы столько патронов тратить. Снайпер Сил специальных операций с позывным «Рапира», - отмечается в комментарии к публикации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов