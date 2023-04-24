Украинский снайпер «Рапира» уничтожил четверых оккупантов за одну ночь 1 24.04.2023, 19:38

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Видео.

Снайпер «Рапира» из 8-го отдельного полка спецназначения ССО имени князя Изяслава Мстиславича ликвидировал за одну боевую ночь четырех оккупантов вблизи Бухмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точных выстрелов украинского воина опубликована в соцсетях.

«Кадры работы «Призраков Бахмута». Еще одна продуктивная ночь — минус 4 оккупанта, если бы ближе ходили друг к другу, не пришлось бы столько патронов тратить. Снайпер Сил специальных операций с позывным «Рапира», - отмечается в комментарии к публикации.

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