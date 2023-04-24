В ЕС появилось первая компания дороже 500 млрд долларов 2 24.04.2023, 19:43

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Рост стоимости компании увеличил и состояние самого богатого человека в мире.

Рыночная стоимость LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton превысила 500 млрд долларов. Это первая европейская компания, которая достигла такого рубежа благодаря быстрому росту продаж предметов роскоши в Китае и укреплению евро, сообщает Bloomberg.

LVMH Moët Hennessy — французская транснациональная компания, известный производитель предметов роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet и других.

Акции парижской LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton выросли на 0,3% до 903,70 евро в понедельник, 24 апреля, благодаря чему стоимость компании составила 454 миллиарда евро (500 миллиардов долларов).

Спрос на продукцию LVMH, в частности, на сумки Louis Vuitton, шампанское Moet & Chandon и платья Christian Dior, сохраняется несмотря на стремительный рост инфляции и риски рецессии в мире.

Рост стоимости компании увеличил состояние самого богатого человека в мире Бернара Арно, который превратил LVMH в глобальную электростанцию благодаря серии приобретений. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние составляет почти 212 миллиардов долларов.

Напомним, что Бернар Арно в марте возглавил рейтинг богатейших миллиардеров мира по версии Forbes — тогда его состояние оценили в 211 млрд долларов. Он сместил с первого места американского предпринимателя Илона Маска (SpaceX, Tesla, Twitter и др.), состояние которого в настоящее время оценивается в 180 млрд долларов.

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