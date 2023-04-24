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Польша, Чехия и Словакия выступили за гарантии безопасности Украины до вступления в НАТО

  • 24.04.2023, 20:06
Польша, Чехия и Словакия выступили за гарантии безопасности Украины до вступления в НАТО

Европе и мировому сообществу уже пора заниматься этим вопросом.

Об этом говорится в статье, которую глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Чехии Петр Фиала и их словацкий коллега Эдуард Хегер 24 апреля опубликовали в Foreign Affairs.

По их мнению, Украина не получит инвестиций для устойчивого восстановления, если не сможет защитить себя от будущей агрессии.

Будущее европейской безопасности должно основываться на прочном фундаменте, и НАТО – это его основа, включающая демократические ценности, сотрудничество в сфере безопасности и мирное разрешение споров. На предстоящем саммите в Вильнюсе Альянсу предстоит ответить на «сложные, но неизбежные вопросы о его будущем, включая отношения с Украиной и стратегию в отношении России», считают премьеры.

«В 2008 году союзники решили, что будущее Украины (наряду с будущим Грузии) должно включать в себя членство в НАТО. Сейчас настало время наметить четкий и надежный путь для членства Украины, если и когда Киев пожелает и если позволят условия. А до тех пор мы должны быть готовы предоставить гарантии безопасности, помимо политических заверений, которые не позволят Украине раз и навсегда превратиться в «серую зону», – говорится в статье.

В отношении побежденной России Моравецкий, Фиала и Хегер предлагают двухвекторный подход, включающий как сдерживание, так и применение силы. Они предостерегли своих коллег-политиков от «диалога ради диалога».

«На протяжении многих лет мы терпеливо делились своими взглядами и разногласиями с РФ в различных контекстах, включая Совет Россия – НАТО, без особого эффекта. Разговоры со стеной не приведут к изменению поведения Москвы. 76 лет назад в этом журнале Джордж Кеннан призвал к политике сдерживания в отношении Советского Союза. Подобные принципы могут быть применены и сегодня: военная мощь, жесткие санкции, изоляция России и трансатлантическое единство являются ключевыми постулатами нашей стратегии», – приходят к выводу авторы публикации.

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