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В России затонуло судостроение

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  • 24.04.2023, 20:39
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В России затонуло судостроение

Выпуск кораблей обвалился без западных запчастей.

Российские кораблестроители вынуждены в разы сокращать производство, оставшись без иностранных запчастей. Импортозаместить хотя бы некоторые из них получится в лучшем случае через несколько лет. И даже если у верфей есть запасы необходимых компонентов, установить их без зарубежных специалистов получается далеко не всегда.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) находится под санкциями с 2014 г., но именно после февраля 2022 г. ее проблемы с получением иностранной продукции и сервиса «приняли системный характер», говорит представитель компании.

ОСК строит 59 грузовых кораблей. В 2020 г. она поставила 17 судов, в 2021 г. – 16, но в прошлом – всего четыре, потому что из Германии перестали приходить винторулевые колонки, рассказали The Wall Street Journal несколько человек, знакомых с заказами, которые выполняет компания.

Локализовать их производство пытались еще до войны. В 2018 г. главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обещал, что в 2019 г. в России начнется выпуск новейших винторулевых колонок – ключевого элемента системы электродвижения судна. Производить их стало совместное предприятие «Роснефти» и General Electric для крупнотоннажных судов, выпускаемых судостроительным комплексом «Звезда». Но 8 марта 2022 г. General Electric объявила о приостановке своей деятельности в России.

Портфель заказов «Звезды», главным клиентом которого является «Роснефть» (ей нужны танкеры, газовозы, в том числе ледового класса), включает более 50 судов. Значительная часть компонентов для них была запасена до введения санкций, но вот устанавливали их с помощью корейских партнеров, а те перестали работать с Россией, говорят люди, знакомые с ситуацией.

Кроме того, по словам менеджера «Звезды», производство на верфи в Большом Камне (Приморский край) идет с перебоями из-за отсутствия импортных двигателей. Чтобы начать выпускать некоторые из необходимых компонентов в России, понадобится несколько лет, говорит он.

ОСК отказалась от комментариев, «Звезда» не ответила на запрос WSJ.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в феврале этого года поручил чиновникам и ОСК проработать вопрос создания госпрограммы поддержки двигателестроения. В России нет двигателей для крупнотоннажных судов, а потребность составляет десятки в год, заявила тогда ОСК. Их разработка может стоить более 100 млрд руб. и занять 10 лет. Мантуров пообещал 110 млрд руб. до 2025 г.

Вопрос, где взять эти деньги. Совокупные расходы на поддержку национальной экономики в бюджете на 2023 г. составляют 567 млрд руб., а его дефицит в I квартале достиг 2,4 трлн руб. Правительство в 2022 г. включило судостроение в число отраслей, где необходимо срочно обеспечить независимость от импорта: они, в частности, должны получить доступ к новым программам льготного финансирования.

Проблемы судостроителей нашли отражение в отчете Дальневосточного управления Банка России:

«Крупный судостроительный завод пока задерживает достройку судов из-за отсутствия аналогов оборудования в России, а также необходимости согласования с заказчиком возможности использования аналогов комплектующих из других стран… Крупный судоремонтный завод в Приморском крае столкнулся со сложностями поставки широкой номенклатуры комплектующих из Европы, искал новые схемы логистики».

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