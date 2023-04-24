Чиновники снова проигнорировали поручения Лукашенко 2 24.04.2023, 20:51

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Вопрос с египетской картошкой и российскими яблоками решить не удалось.

Александр Лукашенко посетил финальный матч чемпионата по хоккею в Гродно, а потом решил провести совещание по развитию региона. В ходе общения с местными чиновниками он опять вспомнил про египетский картофель. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Мы с губернатором неоднократно дискутировали о ситуации со стабфондами. Вы меня уверяли, что все в порядке. А на деле контролерами отмечаются проблемы и здесь. Хотелось бы знать, какие. Особенно по выборке картофеля, капусты и свеклы. При этом ваши торговые сети завалены египетским картофелем и российскими яблоками, цена на которые в разы выше», — сказал Лукашенко.

Ранее тему египетского картофеля (российские яблоки тогда не упоминались) Лукашенко поднимал 10 февраля, обсуждая стабфонды белорусских овощей и фруктов.

«Я просто хочу губернаторов и мэра Минска предупредить: не дай бог через месяц это все вылезет и мы начнем опять есть египетскую картошку, а своей по нормальным ценам видеть не будем — пеняйте сами на себя. Я не собираюсь вас учить, что делать. Вы положили в резерв эти объемы — заключите с торговлей, обеспечьте хотя бы на своей территории, в области, своими продуктами. И чтобы она была конкурентна с импортом», — сказал Лукашенко.

В настоящее время в белорусских торговых сетях на самом деле продается картофель из Египта. Но Лукашенко забыл упомянуть один нюанс — это молодая картошка урожая этого года. Стоимость раннего египетского картофеля в белорусских магазинах — 3,04−3,35 рублей. Для сравнения, стоимость белорусского «старого» картофеля (то есть урожая 2022 года) начинается от 1 рубля.

Что касается яблок, то в белорусских сетях есть белорусские, польские, российские и молдавские фрукты. Например яблоки сорта «Голден Делишес» составляют 3,99 рублей за килограмм, столько же, сколько и привезенные из Молдовы. Стоимость польских яблок этого сорта — 3,48 за килограмм, белорусских «Голден Делишес» в продаже нет, а стоимость другого сорта «Голден» — 2,89 за кг.

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