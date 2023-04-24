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Сбербанк запустил переводы в белорусских рублях в банки Беларуси

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  • 24.04.2023, 21:06
  • 1,256
Сбербанк запустил переводы в белорусских рублях в банки Беларуси

Комиссия составляет 1% от суммы переводимой валюты.

Российский Сбербанк запустил переводы в белорусских рублях в банки Беларуси. Заодно можно перевести по номеру счета китайские юани по России, сообщает финансовое предприятие.

Для перевода нужно иметь сберегательный счет в соответствующей валюте, комиссия составляет 1% от суммы переводимой валюты.

– Мы видим спрос на такую услугу и уверены, что она поможет нашим клиентам развивать деловые связи, решать свои финансовые задачи, комфортно путешествовать и поддерживать близких, — сказал Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка.

Напомним, в начале апреля белорусские банки «Белгазпромбанк», «БНБ-Банк», «Альфа Банк» и «Статусбанк» начали переводить некоторые расчеты картами Mastercard с евро на юани.

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