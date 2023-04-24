«Пригожин напоролся на непростого казаха» 3 24.04.2023, 21:09

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Маргулан Бекенов

Семья из Казахстана обвиняет ЧВК Вагнера в похищении сына-студента.

В конце марта неизвестные похитили 23-летнего гражданина Казахстана Маргулана Бекенова, студента Томского госуниверситета. Позже мать с трудом нашла его на краснодарском хуторе Молькино на базе ЧВК «Вагнера» и выяснила, что никакого контракта он не подписывал. Мужчины в военной форме не позволили Альмире Бекеновой увезти сына, а через несколько дней выяснилось, что Маргулан — в зоне боевых действий в Украине, пишет «Сибирь.Реалии».

Заявления в военные прокуратуры, МВД и Минобороны обеих стран не принесли результата, говорят родные студента, среди которых юристы и высокопоставленные военные. После резонанса в СМИ ЧВК опубликовала видео с Маргуланом Бекеновым, на котором он утверждает, что отправился на войну добровольно. Его семья уверена, что Бекенова-младшего заставили сказать это на камеру.

«Мать чудом нашла его»

В конце марта жительница Казахстана Альмира Бекенова потеряла сына — студент четвертого курса Томского госуниверситета вдруг пропал со связи. Только через неделю прислал смс: жив-здоров, но позвонить не могу. Альмира поняла, что ее Маргулан не в Томске.

«Заявление. Примерно 18 марта 2023 года неизвестные лица похитили гражданина Республики Казахстан Бекенова Маргулана Аскаровича, 30 января 2000 года рождения, студента Томского государственного университета, 4 курс.

По сведениям, он находится в п. Молькино Краснодарского края РФ на базе подготовки Частной военной компании „Вагнер“. Прошу оказать помощь и содействие в розыске и возвращении его на Родину в Республику Казахстан».

Десятки аналогичных заявлений мать Маргулана Бекенова Альмира, ее муж и братья рассылали с конца марта по всем инстанциям и ведомствами РФ и РК. Безрезультатно.

Когда у сокурсника сына Бекенова выпытала, что Маргулан находится в Краснодарском крае, то поняла, что дело серьезное и поехала в Россию.

— Неделю, грубо говоря, не было с ним связи. Альмира через одного его друга, студента в Томске, через ту девушку, ради которой якобы Маргулан уехал на Кубань, каким-то образом выведала какие-то моменты, какие-то детали, сопоставила и из этих паззлов сложила картинку, после чего уже озвучила ее этим ребятам, и они сдались и раскрыли то, что она предполагала, где он, как и что он. Уже дальше детали. Она, сломя голову, помчалась туда, в Краснодарский край, — рассказывает военный пенсионер Минобороны Республики Казахстан, ветеран Вооруженных сил Республики Казахстан, полковник Магжан Кахарманов, дядя Маргулана. — Зная, что такое эта организация [ЧВК Вагнера], ходила, бродила, оббивала пороги вокруг этого учебного центра. Ей категорически заявляли: «Такого здесь нет, извините, мадам». Потом, насколько я понимаю, через кого-то, кто свободно передвигается по территории этого учебного центра, узнала (подкупила его — то ли что-то преподнесла в виде презента, то ли деньгами), что сын там — показала ему фотографию Маргулана: «Посмотри». Этот мужичок сходил, посмотрел и потом ей доложил, что такой есть, находится там-то, там-то, в такой-то роте. Надо отдать должное ее смекалке, сообразительности, она сумела негласно разведать, где сын. Официальные запросы так ничего и не принесли.

Как именно добилась Альмира встречи, Бекеновы не раскрывают. Но 9 апреля, по их словам, мать встретилась с пропавшим сыном на контрольно-пропускном пункте на хуторе Молькино вблизи Краснодара.

— Его привезли на автомашине в сопровождении его непосредственного командира. Дали пять минут на разговоры. Разговаривать толком не дали. Его командир все время вмешивался в разговор. Альмира успела у него узнать, что он контракт не подписывал. И гражданство не менял, — говорит дядя похищенного. — При этом с ним находился надзиратель. Если в обычной армии это был бы его командир, а у наемников, как называется, я не могу сказать. Мордоворот, короче, который не дал им нормально пообщаться, встревал в разговор, запрещал определенные моменты озвучивать, говорить. То есть у них сбивчивый и спонтанный разговор получился, где через каждые два слова этот мужик вставлял свои пять копеек. Хотя, по признанию его же самого, он, оказывается, наш земляк — из Караганды.

— Этот надзиратель не военный и не госслужащий России, почему мать не могла забрать своего сына, гражданина Казахстана на родину?

— Вы, видимо, слабо себе представляете, что представляет это формирование. Ей никто не дал это сделать. Физически. Это равносильно, как заключенного с надзирателем привезли под конвоем, то же самое. Хотя официально да — никто не имеет права препятствовать, если она попыталась бы его забрать. Он гражданин другой страны, это не его война, ему там делать нечего. Я уже не говорю за политические аспекты. Как вижу я — это все незаконно, незаконное удержание, незаконное привлечение его к этому наемничеству.

По словам Альмиры, на встрече она заметила, что сын изможден, в плохом состоянии, не по погоде одет. 12 апреля матери удалось узнать, что Маргулана увезли в район боевых действий. Только после этого семья рассказала о произошедшем СМИ.

Сама Альмира не отвечает на вопросы редакции. Ее родственник объясняет это тем, что мать верит устным обещаниям представителей ЧВК, что Маргулана «увезут из зоны боевых действий».

Дядя парня наоборот уверен, что замалчивание не может помочь племяннику, напротив — нужна максимальная огласка похищения.

Накануне в Сети появилось видео, где парень говорит, что добровольно пошел воевать на стороне российской армии. При этом он не говорит в каком именно формировании.

Родные Маргулана уверены, что его заставили сказать это на камеру, потму что в личной беседе с матерью он ничего такого не говорил.

— Сестра поверила им, думает, что без огласки быстрее сына вернет. Но я считаю, что все, раз уж все связи не помогли, значит, пропал наш пацан, и вряд ли мы его когда-то увидим в живых… — говорит другой дядя Маргулана, Дулат Бекенов. — Предупредите своих родственников, чьи дети учатся в России! Они в опасности, в любой момент их могут так же завербовать и отправить на смерть. Будь проклят этот грёбанный путлеровский «русский мир»!

«Не было намерений участвовать в войне в Украине»

Это не первый случай, когда с началом войны в Украине в ЧВК, да и регулярную российскую армию не по своей воле попадают граждане стран бывшего СССР.

Так в октябре прошлого года на полигоне Западного военного округа Белгородской области, как заявили в Минобороны РФ, был совершен теракт: «два гражданина одной из стран СНГ» открыли огонь на полигоне во время занятия по огневой подготовке. 11 человек были убиты, еще 15 ранены и доставлены в больницы. Нападавших застрелили.

СМИ выяснили, что огонь открыли два гражданина Таджикистан, которые были «мобилизованы в качестве добровольцев». Журналисты «Радио Озоди» с помощью читателей установили, что одним из убитых был 24-летнего Эхсон Аминзода.

Парень работал в одном из московских ресторанов, Как рассказал один из его друзей, у Эсхона не было намерений участвовать в войне в Украине, он хотел заработать денег, вернуться на родину и сыграть свадьбу.

Российские телеграм-каналы также сообщили, что конфликт возник на религиозной почве из-за неуважительного высказывания одного из командиров.

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