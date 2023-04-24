Шикавка стал главным белорусским бомбардиром в Европе 24.04.2023, 21:28

Когда-то собирал мебель, за границей не блистал, теперь советует тренеру и дружит с мировым топом.

Евгений Шикавка в 2023-м преобразился: в 14 встречах чемпионата Польши в первой половине сезона-2022/23 он не забил ничего (был только дубль в Кубке против команды Д2), а в нынешнем году у 30-летнего минчанина уже шесть забитых мячей в 12 играх элитного польского дивизиона. Сперва форвард «Короны» из Кельце оформил дубль в ворота «Легии» (правда, не спас от поражения 2:3), затем забил «Радомяку» (победа 2:1), в матче против «Ягеллонии» точным ударом прямо перед финальным свистком принес своей команде три очка (2:1). 23 апреля аЕвгений вновь оформил дубль: дважды (оба раза головой) за 10 минут забил «Заглембе» (матч закончился 2:2), пишет «Трибуна».

После Нового года лучше дела пошли не только у Шикавки, но и у всей команды: если в 17 играх сезона в 2022-м у команды было всего 13 очков, то за 12 встреч 2023-го получилось шесть побед и четыре ничьи. Благодаря таким результатам «Корона» покинула подвал турнирной таблицы и теперь занимает 13-ю строчку, имея отрыв в четыре очка от зоны вылета и отставание всего в три балла от топ-8.

Прямо сейчас Шикавка – точно самый успешный белорусский легионер в европейских Д1 и один из главных форвардов страны по голевым успехам. Долгий путь от изгнания из дубля БАТЭ до стабильного места в составе «Короны» был непростым, хотя и без позитивных всплесков не обходилось, – вспомним обо всем этом подробнее.

Вылетел из БАТЭ при Гончаренко

Шикавка – воспитанник БАТЭ, но никогда не играл за основу борисовчан. С сезона-2010 нападающий выступал за дубль «желто-синих», с которым в 2011-м выиграл свой чемпионат, параллельно начав привлекаться Виктором Гончаренко к работе с первой командой. Но в 2012-м дубль начал сезон плохо – в клубе посчитали, что молодые игроки «зазвездились», и после разговора с Гончаренко БАТЭ покинули практически все игроки 1992 года рождения, в том числе и Шикавка.

Евгений отправился на просмотр в «Гранит», но там тянули с подписанием контракта – и в конце летнего трансферного окна футболист уехал в Полоцк, где местная команда Д2 давала договор без вопросов. Но после восьми матчей Шикавка уехал, не сработавшись с главным тренером Александром Трайдуком. Далее карьера также продолжалась в первой лиге – год в «Слониме» (2 гола в 25 матчах), полгода в «Славии» у Юрия Пунтуса (0 мячей в 12 встречах).

В «Крумкачах» подрабатывал выкладкой печенья, а потом вывел клуб в «вышку»

После неудач даже на уровне Д2 Шикавка оказался в «Крумкачах», которые проводили первый сезон в Д3. Зарплаты в команде были совсем небольшими, и Евгению пришлось искать, чем еще заработать на жизнь. Помогла мама, которая работала в охране завода «Слодыч», – Шикавка по 5-6 часов в день работал мерчендайзером, красиво выкладывая сладости на полки магазинов. Помимо этого, футболист занимался сборкой и установкой мебели и кухонь – у брата было их производство. Позже игрок признавался, что в случае невыхода минского клуба в Д2 думал закончить футбольную карьеру. Но тремя голами в 12 матчах Шикавка внес свой вклад во второе итоговое место команды, которое давало путевку в первую лигу.

Прорывным для нападающего стал сезон-2015, когда он вошел в топ-5 лучших бомбардиров Д2 с 16 голами в 29 встречах. В том числе Шикавка забил второй мяч в игре против «Днепра» (2:0), победитель которой выходил в «вышку» (отметка 3:13).

После ударного года форварда хотели переманить «Ислочь», «Витебск», «Гомель» и «Торпедо-БелАЗ», но Шикавка в 23 года дебютировал в «вышке» с «Крумкачамi» и забил в первом же своем матче в элите против «Белшины» (1:1). Сезон-2016 Шикавка закончил с показателями в 4 гола и 7 ассистов. Форвард приложил ногу и к громким победам над «Шахтером» (2:0) и минским «Динамо» (4:1), поставив точку в обеих встречах (отметка 4:20).

Из Слуцка переехал в Грецию, но там не заиграл

В 2017-м Шикавка отыграл в «Крумкачах» половину финансово крайне тяжелого для клуба года, успев добавить в копилку еще один гол и четыре ассиста. Летом Евгений, как и многие другие игроки, покинул минчан. Новой командой форварда стал «Слуцк», где удалось оформить 3+2 в 14 матчах. В сезоне-2018 за «сахарников» получилось гораздо лучше – 11 голов и четыре голевые передачи в 29 встречах «вышки». Больше в том чемпионате забили лишь Павел Савицкий (15 раз) и Денис Лаптев (12).

Летом того же года Шикавка получил свой первый вызов в сборную, дебютировав в товарищеском матче против Финляндии (0:2). Всего на счету форварда два матча за «националку» – также летом 2019-го он сыграл 58 минут против Северной Ирландии (0:1) в квалификации к ЧЕ-2020.

Интерес из зарубежных чемпионатов к форварду появился еще летом 2018-го, когда тот возглавлял список снайперов, но «Слуцк» не устроили предложения от клубов из Азербайджана и Греции в районе 80-90 тысяч евро – «сахарники» хотели раза в три больше. Переезд случился уже по окончанию сезона – новым клубом стала «Лариса» из греческой Суперлиги. Первые полгода за границей Шикавка стабильно играл, хотя и забил за 15 матчей чемпионата всего раз, а вторые – не играл совсем из-за смены тренера и травмы.

Полтора года в минском «Динамо»: от лучшего бомбардира команда до перевода в дубль

Перед ЧБ-2020 Евгений подписал контракт с минским «Динамо». В том сезоне все прошло неплохо – Шикавка напомнил себя прежнего и за 28 матчей настрелял 11 мячей – лучший показатель в команде и пятый во всем чемпионате. Кроме того, еще пять раз Евгений ассистировал партнерам.

А вот за 11 матчей первой половины ЧБ-2021 Шикавка не отличился ни разу. В июле того года форвард и вовсе был переведен в дубль вместе с Игорем Шитовым – вопросы об этом тогдашний главный тренер Артем Челядинский предлагал задавать не ему, а руководству клуба.

Спустя несколько дней форвард покинул команду, перейдя в карагандинский «Шахтер». Игрока подписали аккурат под старт еврокубков – в квалификации Лиги Конференций Шикавка шесть раз выходил в старте. В отборе ЛК карагандинцы прошли румынскую «Стяуа» (0:1, 2:1, 5:3 пен.) и украинский «Колос» (0:0, 0:0, 3:1 пен.), но в решающем раунде уступили «Маккаби» из Тель-Авива (1:2, 0:2). А вот в чемпионате Казахстана Шикавке почему-то доверяли меньше – всего пять матчей (в старте только три). Всего за «Шахтер» Шикавка провел 15 встреч, отметившись двумя голами (по одному в чемпионате и Кубке).

В Польше думал об уходе незадолго до удачной серии и подружился с одним из лучших гандболистов мира

В январе 2022-го Шикавка подписал контракт с «Короной», которая на тот момент в польском Д2 боролась за повышение. Евгений оформил не такие большие 3+2 в 16 матчах турнира, но один из мячей был очень важный – форвард забил победный в концовке матча против «Видзева» (2:1), который до того обходил «Корону» (отметка 8:50).

Вопрос с повышением клуб из Кельце решил в плей-офф, где одну путевку наверх разыгрывали команды с третьего по шестое место, – поочередно обыграл «Одру» (3:0) и «Хробры» (3:2).

Далее была безголевая серия Шикавки в Д1 – и позже нападающий признался, что зимой после 14 «сухих» матчей он задумывался об уходе. Однако в команде поменяли главного тренера – и Камил Кузера сказал Шикавке, что видит его в составе, после чего футболист отмел мысли о трансфере. Более того, игрок стал членом так называемого «тренерского совета».

– У нас в клубе проходят собрания с участием ребят постарше и тренеров. Здесь такое практикуется. Я тоже в них участвую и могу высказать свое мнение. Например, когда назначали тренера, он пригласил к себе человек семь. Объяснял, как хочет играть, какие у него видение и планы. В той беседе я тоже высказывался, – рассказал Шикавка.

Евгений поведал, что в Польше ему комфортнее жить и играть, чем в Греции и Казахстане. Сильно этому поспособствовало быстрое освоение польского языка. На нем футболист уже даже дает интервью.

В Кельце форвард познакомился и сдружился с еще одним белорусским спортсменом из команды из 200-тысячного города. Речь о гандбольном «Кельце» и линейном гандбольной сборной Беларуси Артеме Корольке. MVP «финала четырех» последнего розыгрыша ЛЧ однажды сам написал Евгению с предложением встретиться – с тех пор они постоянно на связи, регулярно встречаются и частенько ходят на матчи друг друга.

С нынешней результативностью Шикавка вполне может претендовать на вызов в сборную Беларуси на июньские матчи квалификации ЧЕ-2024 против Израиля и Косово. В отличие от Дениса Лаптева, на котором Георгий Кондратьев уже поставил крест, Шикавка не получал много шансов в сборной – а если результат нужен здесь и сейчас, то 30-летний возраст форварда не должен быть проблемой. Впрочем, с учетом того, что команда практически не играет в атаку, Кондратьев может обойтись и теми, кому уже показал доверие, – форвардам минского «Динамо» Владимиру Хващинскому и Владиславу Морозову, которые в пяти турах нынешнего ЧБ на двоих забили семь раз.

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