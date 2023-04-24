Украинским защитникам Бахмута отправили 100 дронов-камикадзе
- 24.04.2023, 21:40
Они помогут бойцам оперативно доставлять «подарки» россиянам.
Украинским военным, которые не дают россиянам оккупировать Бахмут, отправляют 100 дронов-камикадзе.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
По его словам, за два дня через платформу UNITED24 собрали более 10,4 миллионов гривен на 500 дронов-камикадзе. 100 таких БПЛА уже отправляют на Бахмутское направление.
«Первая партия «птичек» уже летит в одно из подразделений аэроразведки 59-й бригады. Они помогут бойцам оперативно доставлять «подарки» россиянам», - отметил Федоров.