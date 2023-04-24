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Почему Анды такие высокие?

  • 24.04.2023, 22:21
  • 2,402
Почему Анды такие высокие?

Ученые заглянули внутрь Земли, чтобы ответить, и вот что они выяснили.

По всем меркам Анды — внушительные горы. Они растянулись примерно на 8900 километров через всю Южную Америку, достигают почти 7000 метров в высоту и 700 километров в ширину. Но как им удалось так разрастись? Кажется, у исследователей из Копенгагенского университета есть ответ.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Earth and Planetary Science Letters, ученые взяли два временных отрезка: 10–14 миллионов и 5–9 миллионов лет назад. В первом случае они выявили 13-процентное замедление в некоторых частях Южно-Американской плиты, во втором — 20-процентное.

Этого оказалось достаточно, чтобы объяснить некоторые особенности. В частности, геологи указывают на то, что в периоды до двух замедлений Южно-Американская плита и плита Наска врезались в горы и сжимали их, заставляя расти выше. А когда плиты замедлялись, горы росли вширь.

Естественно, исследователей заинтересовало, откуда вообще взялись те самые замедления много миллионов лет назад. Одна из возможных причин, по их словам, заключается в том, что из-за изменений конвекционных потоков в мантии переместились материалы различной плотности.

Также они не исключают, что причиной стало расслоение — процесс, при котором значительные части плиты погружаются ниже в мантию. У обоих событий были бы побочные эффекты, влияющие на скорость движения плиты. Но чтобы знать наверняка, потребуются дальнейшие исследования и дополнительные данные.

К тому же у ученых остались еще нерешенные вопросы. Например, с какой скоростью формировались Анды, как они себя поддерживают и могут ли они в конце концов рухнуть. Хорошо, что мы, по крайней мере, знаем, как взвешивают планеты.

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