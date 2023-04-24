В Минске предлагают в аренду помещения за 0 рублей 24.04.2023, 22:29

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Но есть одно условие.

Малому и среднему бизнесу предлагают взять в безвозмездное пользование 55 изолированных помещений. Но с условием: надо оформить договора с обязательством создать рабочие места, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на комитет государственного имущества Мингорисполкома.

В безвозмездное пользование могут предоставить недвижимость, которая принадлежит Минску, а также хозяйственным обществам, у которых в уставных фондах более 50% акций (долей) принадлежит городу. Такие изолированные помещения в хозобороте не используются (и не планируется это делать), в том числе по утвержденным бизнес-планам балансодержателей.

— Чаще всего такие объекты располагаются в подвалах, на первых и цокольных этажах жилых домов. Предполагаемое целевое использование помещений, как правило, достаточно широкое: часто допускаются любые виды деятельности с учетом требований санитарных и противопожарных норм, возможные в жилом доме, — отметила Галина Артименя, начальник отдела по использованию государственного имущества комитета «Минскгоримущество».

Информация о таких объектах есть в Единой информационной базе неиспользуемого государственного имущества, а также на интернет-сайте Мингорисполкома.

В 2018—2022 годах было принято 24 решения Мингорисполкома о предоставлении в безвозмездное пользование помещений коммунальной формы собственности. Их общая площадь — 3 289,4 м2. Предприниматели получили недвижимость в аренду под оформленные договором обязательства по созданию 99 рабочих мест.

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