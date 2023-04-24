закрыть
24 апреля 2023, понедельник, 23:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские десантники отразили вражеский штурм, уничтожив два танка и два БМП

  • 24.04.2023, 22:54
Украинские десантники отразили вражеский штурм, уничтожив два танка и два БМП

Видео.

Украинские бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отразили штурм российских оккупантов на Донбассе, уничтожив два танка, две боевые машины пехоты и несколько десятков захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки украинских воинов было опубликовано в соцсети.

Десантная разведка вовремя заметила вражескую колонну. Так что бригадная артиллерия нанесла огневое поражение.

«Враг понес значительные потери и вынужден был отойти, используя для этого дымовую завесу», – сообщают десантники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов