Украинские десантники отразили вражеский штурм, уничтожив два танка и два БМП
- 24.04.2023, 22:54
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Украинские бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отразили штурм российских оккупантов на Донбассе, уничтожив два танка, две боевые машины пехоты и несколько десятков захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки украинских воинов было опубликовано в соцсети.
Десантная разведка вовремя заметила вражескую колонну. Так что бригадная артиллерия нанесла огневое поражение.
«Враг понес значительные потери и вынужден был отойти, используя для этого дымовую завесу», – сообщают десантники.