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NYT: Байден запланировал повторную предвыборную кампанию

  • 24.04.2023, 23:07
NYT: Байден запланировал повторную предвыборную кампанию
Джо Байден

Однако она будет очень сложной.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уже планирует проведение предстоящей предвыборной кампании. Однако она будет состоять в том, чтобы предотвратить возвращение к власти Дональда Трампа.

Об этом пишет The New York Times.

Как выяснило издание, Байден планирует во вторник, 25 апреля, объявить о своем выдвижении на второй срок президентства. Около него люди говорят, что он объявит об этом, как и в предыдущий раз в видео. Он обратится к американцам с призывом «помнить, кто они».

В США полагают, что повторная попытка Байдена занять президентское кресло будет достаточно сложной. Ему необходимо будет как отстоять свои взгляды, так и противодействовать Трампу.

Ожидается, что Байден также пригласит в Вашингтон «финансовые доноры» его кампании. Там будет проведен своеобразный финансовый саммит, который и начнет гонку. Предварительно встреча состоится в пятницу.

После этого Байден нанимает персонал, который сможет работать вне Белого дома: руководителя кампании, помощников по коммуникациям, руководителей кампаний штата, опросников, финансовых менеджеров, волонтеров и т.д.

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