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ВСУ с боем взяли укрепление российских захватчиков на Соледарско-Северском направлении

  • 25.04.2023, 3:32
ВСУ с боем взяли укрепление российских захватчиков на Соледарско-Северском направлении

Видео.

Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады зачистили самую отдаленную и сложную позицию, которую захватили российские оккупанты на Соледарско-Северском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вторую часть боя за позицию «Циклоп», в нескольких километрах к востоку от Северска, показали военные в соцсети. Несмотря на уничтожение вражеских подкреплений, в окопах находились еще около 15 захватчиков. Поэтому, прежде чем заходить на позицию, украинские бойцы «подчистили» территорию сбросом гранат из дронов и доработкой от минометчиков.

Штурмовики зашли в окопы и провели финальный «контроль» позиции.

«Яркая иллюстрация того, как качественная работа аэроразведчиков бережет кровь пехоты», - написали бойцы в публикации к видеоролику.

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