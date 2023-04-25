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«Всю колонну сожгли»

  • 25.04.2023, 4:59
«Всю колонну сожгли»

Оккупант рассказал о внушительных потерях РФ под Угледаром.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало в понедельник, 24 апреля, очередной перехват разговора российского оккупанта по телефону.

Военнослужащий 70-го мотострелкового полка РФ позвонил своей знакомой и пожаловался, что армия РФ несет значительные потери под Угледаром в Донецкой области.

«Мы здесь сидим, под носом у ВСУ. У нас ночка была – кошмар», – сказал он.

Оккупант посетовал, что их позиции обстреливались из БТР и артиллерии. Его знакомая ответила, что, скорее всего, это подошло «подкрепление из НАТО».

«Конечно, а ты слышала, что в Угледаре нашу колонну разбили? Целую колонну сожгли, сплошные танки подбили, там столько наших погибло. Как в Афганистане или Чечне», – посетовал россиянин.

Военный РФ добавил, что личного состава становится все меньше, а его подразделение каждый день несет потери. Также он заявил, что никакие тепловизоры к ним не поступили, их просто забрали.

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