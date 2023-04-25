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ISW: Продвижение россиян в Бахмуте остановилось

  • 25.04.2023, 7:35
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ISW: Продвижение россиян в Бахмуте остановилось

ВСУ отбили российские атаки к северо-западу города.

Российские оккупанты продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, но за последние два дня не добились каких-либо территориальных успехов.

Об этом говорится в свежем докладе Института изучения войны (ISW). Там отметили, что ВСУ отбили российские атаки к северо-западу от Бахмута.

Кроме того, украинские военные продолжают бои, чтобы отбросить «вагнеровцев» от дороги Хромово-Часов Яр. А российские регулярные войска вели позиционные бои с ВСУ к северо-западу от Бахмута.

Аналитики привели слова главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что задача его наемников состоит в том, чтобы измотать украинские силы перед возможным контрнаступлением, поскольку падение Бахмута, по его словам, не изменит оперативной ситуации РФ на направлении Донецкой области.

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