ISW: Продвижение россиян в Бахмуте остановилось
- 25.04.2023, 7:35
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ВСУ отбили российские атаки к северо-западу города.
Российские оккупанты продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, но за последние два дня не добились каких-либо территориальных успехов.
Об этом говорится в свежем докладе Института изучения войны (ISW). Там отметили, что ВСУ отбили российские атаки к северо-западу от Бахмута.
Кроме того, украинские военные продолжают бои, чтобы отбросить «вагнеровцев» от дороги Хромово-Часов Яр. А российские регулярные войска вели позиционные бои с ВСУ к северо-западу от Бахмута.
Аналитики привели слова главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что задача его наемников состоит в том, чтобы измотать украинские силы перед возможным контрнаступлением, поскольку падение Бахмута, по его словам, не изменит оперативной ситуации РФ на направлении Донецкой области.