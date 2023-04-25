СМИ подтвердили переход украинскими бойцами Днепра в Херсонской области 25.04.2023, 7:42

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Заняты позиции к северу от Олешек.

22-23 апреля в российских пабликах, освещающих тему войны в Украине, появилась информация о высадке ВСУ на левом берегу Днепра.

В оккупационной администрации Херсонской области категорически отрицали эти сообщения.

Однако 24 апреля источники ВВС подтвердили продвижение украинской армии под Херсоном, заявив, что ВСУ действительно совершили «определенное движение через Днепр в районе Херсона».

Американский Институт изучения войны (ISW) проанализировал опубликованные Z-блогерами фото и установил, что защитникам, вероятно, удалось занять позиции к северу от Олешек и продвинуться к северной окраине города по трассе Е97, а также к западу от населенного пункта Дачи. Официальный Киев старается не комментировать сообщения о наступлении

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