«Зарабатываю больше 2 тысяч рублей в месяц на старой мебели» 3 25.04.2023, 7:49

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Белоруска рассказала о необычном бизнесе.

Сейчас Ольга Лагури занимается редизайном старой мебели. А раньше у нее был небольшой магазинчик с товарами для праздников. Девушка закрыла бизнес и с головой окунулась в новое для себя дело — и без художественного образования за два года вдохнула жизнь в 150 предметов мебели. Пользуются ли спросом подобные товары у белорусов и можно ли на этом заработать? Ответы в материале myfin.by.

«Чтобы продолжать заниматься декором мебели, пришлось перебраться за город»

— Знакомство с ремеслом для меня началось в 2021 году. Тогда я случайно наткнулась в сети на материал о том, как перекрасить мебель. Предмет для творческих экспериментов нашелся сразу. Бабушкин болгарский гарнитур уже давно не радовал глаз. Стоял первым в очереди на выброс, хотелось обставить пространство по-новому и конечно же, современной мебелью, — рассказала Ольга.

Древней прикроватной тумбочке Ольга дала второй шанс: перекрасила и декорировала. Результат обрадовал не только мастерицу. На объявление о продаже, которое мастер разместила на популярной интернет-площадке, откликнулись всего за пару дней. Траты на материалы составили порядка 100 белорусских рублей, купили тумбочку за 180.

— После успешной продажи стала искать на онлайн-барахолках старую мебель. Хотелось дальше практиковаться. Старалась найти то, что отдавали даром, либо за минимальную стоимость. Все тащила в дом.

За город семья перебралась, когда стало понятно, что заниматься декором мебели в квартире невозможно. Дача в 25-ти километрах от столицы превратилась в постоянное место жительства. Комнату для гостей приспособили под мастерскую. Пыльные работы Ольга выполняет на улице.

«В месяц бывает максимум 2 дня, когда я не работаю»

Материалы закупались поэтапно. Часть заработанных от покраски средств постоянно уходила на необходимые для творчества предметы. Например, шлифмашинка, специальный фен и краски – обошлись героине в 2 тысячи долларов.

— Я всегда в поисках новых материалов для дизайна. Покупаю декор, деревянную лепнину на маркетплейсах.

Каждый месяц уходит около 300 рублей, но это уже не так ощутимо, как было в самом начале. Также плачу налог на профессиональный доход. Он составляет 10% от выручки.

За два года появился круг постоянных клиентов. С ними мастерица работает на доверии. Берется за дело без предоплаты. Новички вносят 30% от итоговой суммы. Ждать преображения комода или даже кровати в среднем нужно неделю. Основное время уходит на то, чтобы высох слой краски, а это 7 часов. Одновременно Ольга может декорировать сразу 3 предмета.

— Мне нравится то, что я сама распоряжаюсь своим временем. Могу работать 6-7 дней в неделю. Мне настолько в удовольствие, что в месяц бывает максимум два дня, когда я вовсе не крашу, не беру кисточку в руки.

«Зарабатываю больше 2 тысяч рублей в месяц»

Девушка переделывает не только старую мебель. Некоторые клиенты хотят изменить новые и изначально дорогостоящие предметы интерьера. Например, по причине переезда. Смена цвета и деталей помогает органично разместить любимый комод в новых стенах. Также мастер может выполнить легкий ремонт. Обновить петли на дверцах, подшлифовать или подпилить.

— Слишком древнюю и мебель в плачевном состоянии в работу не беру. С серьезными поломками лучше обратиться к столяру. Я себя позиционирую, как декоратор мебели. Не реставратор. Все-таки реставрация – это сохранение первоначального вида. А я декорирую, перекрашиваю, украшаю.

Продвижением и рекламой Ольга Лагури занимается самостоятельно. Instagram-аккаунт «Винтаж мебель» ведет самостоятельно. Почти 6 тысяч подписчиков следят за творчеством мастерицы. В месяц героиня тратит на рекламу около 30 долларов. И уже является амбассадором некоторых брендов. Компании сами выходят на связь, чтобы предложить на пробу краску или другой материал. Инстаграм приносит 90% клиентов, остальное продается на онлайн-барахолках.

— Одним из первых крупных заработков стала перекраска бельгийской мебели. Выставила в сети гарнитур. Семья из Минска забрала под покраску сразу три предмета. Денежный заказ – удалось выручить 6 тысяч рублей.

«Выручила $6 тыс. за переделанный антикварный комод»

Ценители необычной мебели именно белорусы. За рубежом и своих мастеров хватает – считает Ольга. Вне зависимости от сезона клиенты есть всегда, поэтому мебель не скапливается. В среднем, чистыми заработок составляет чуть больше 2 тысяч рублей в месяц.

— Если хочу продать быстро, то крашу мебель в привычные для людей цвета: светлый или же темный. Тогда на продажу уходит день.

В числе необычных переделок – итальянский комод в стиле барокко и стол из индонезийского дерева. Дорогие предметы попросил перекрасить для своего заведения ресторатор. Такая работа стоила 1500 белорусских рублей. С недавних пор Ольга декорирует и антикварную мебель. Купила пару предметов для перекраски за 3 тысячи долларов. Клиент на уникальный товар нашёлся и не пожалел за экспонаты 6 тысяч долларов. Например, польский винтажный комод 60-х годов приобрели для салона красоты. Девушка из Минска увезла его в Польшу.

Мебель для переделки Ольга старается купить за минимальную сумму. Но переделка требует немалых вложений. Вот как формируется цена:

Комод – 40 бел. руб.;

Доставка комода – 50 бел. руб.;

Шлифовка, покраска, покрытие лаком, декор, замена мебельной ручки – от 60 до 120 бел руб.;

В итоге комод будет стоить 400-500 белорусских рублей.

— Все затраты умножаю на два. Более ценно – моя работа и мое время. Это стоит дороже, чем материалы.

Каждую деталь мастер красит вручную. Машинкой – это совсем не то, нравится именно чувствовать мебель, – говорит Ольга. Использует кисточки и валики, и обязательно краски премиальной линейки на водной основе без запаха. Такие материалы безопасны в работе. Не навредят будущим владельцам мебели и их питомцам.

Мебель для Ольги, как холст для художника. К знаниям пришла методом проб и ошибок. Научилась самостоятельно колировать цвета. Теперь с одного взгляда на оттенок сумеет смешать такой же. Говорит, что покрасить можно все – даже плитку и старые обои. Декорированная ею мебель функциональна – не боится чашек с горячим чаем и других воздействий.

В планах у мастерицы заняться перетяжкой предметов интерьера. Работать преимущественно с винтажной и антикварной мебелью. А еще Ольга мечтает обучать людей своему ремеслу и проводить мастер-классы. Большую часть заработка героиня старается отложить, чтобы построить отдельную мастерскую.

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