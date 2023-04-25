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Индия обогнала Китай по количеству населения

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  • 25.04.2023, 8:06
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Индия обогнала Китай по количеству населения

В этой стране в среднем рождается 86 000 детей в день.

Индия обогнала Китай и стала самой густонаселенной страной мира, согласно демографическим оценкам ООН.

Об этом сообщает The Guardian.

Этот показатель стал самым значительным изменением в мировой демографии с начала ведения учета.

Согласно прогнозам ООН, которые рассчитываются на основе различных факторов, включая данные переписи населения, коэффициенты рождаемости и смертности, население Индии в настоящее время составляет 1 425 775 850 человек, впервые обогнав Китай.

«Сокращение численности населения Китая произошло после десятилетий принятия строгих законов, направленных на то, чтобы взять под контроль стремительно растущую рождаемость в стране, включая введение политики одного ребенка в 1980-х годах», — говорится в статье.

Политика одного ребенка включала штрафы за рождение детей, принудительные аборты и стерилизацию. Хотя первоначально эта политика была эффективной в плане контроля численности населения, однако теперь страна сталкивается со старением населения, которое резко сокращается, что может иметь серьезные экономические последствия.

С 1950 года население Индии выросло более чем на миллиард человек. Хотя сейчас темпы роста замедлились, ожидается, что в ближайшие несколько десятилетий численность населения страны продолжит расти и достигнет своего пика в 1,7 миллиарда человек к 2064 году.

Сегодня в Индии в среднем рождается 86 000 детей в день, в то время как в Китае — всего 49 400.

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