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Как еда из белорусских магазинов выглядит на упаковке и в реальности

  • 25.04.2023, 8:23
  • 5,334
Как еда из белорусских магазинов выглядит на упаковке и в реальности

Эксперимент журналистов.

Представьте, что в магазине на витрине вы видите шоколадку, которая, судя по изображению на этикетке, щедро усыпана цельными орешками фундука. Будете ли вы ожидать, что в реальности она окажется такой же, как на картинке? И вообще, это нормально или наивно — хотеть, чтобы продукт был таким же, каким его изобразили на упаковке? Ответа на такой вопрос у нас нет, пишет для onliner.by Кристина Сухаревич.

Пицца

Эта пицца одна из самых дорогих в магазине среди замороженных, стоила 12,3 рубля за свои 335 граммов. Для сравнения — похожую, примерно такого же веса и с плюс-минус такой же начинкой, можно купить за 5—6 рублей. Представляем вашему вниманию «La Trattoria 4 сыра». Она прикидывается итальянской, хотя изготавливается в России.

Фотограф нахмурился (гурман и привереда!), а мне показалось, что в целом все с ней нормально. Единственный момент — натертый сыр немного съехал в одну сторону, все-таки нужно было его руками распределить равномерно. Я этого не сделала, жаль.

Я готовила ее в микроволновке 12 минут в режиме «Пицца», хотя по инструкции рекомендуется только разогреть продукт в течение трех минут. Есть можно. Да и цена в 12 рублей за 335 граммов оправданна. Но это при условии, что вы не истинный любитель итальянской кухни и готовы делать поблажки.

Чебурек

Мне казалось, что у замороженного чебурека за 2 рубля нет шансов выглядеть так же, как он изображен на пакетике. На этикетке он слишком уж красивый, зажаристый, жирненький. И все же внешний вид у реального чебурека вполне нормальный, никакой катастрофы. Разве что местами потрескалась и сразу же рассыпалась золотистая часть его корочки.

«Не блестит, как на картинке», — послышалась претензия. А все же производитель указал: для хрустящей корочки подогрейте его на сковородке 5 минут. Я же выбрала максимально простой вариант — закинула полуфабрикат в микроволновку.

Пробую и понимаю, что он не ужасный и не прекрасный. Обычный. Конечно же, совсем не похожий на те, которые готовила ваша мама или бабушка. Но не хуже тех, которые можно купить на вокзале.

Картофельное пюре

Что имеем: на крышке из фольги — фото обычного пюре. Вскрываю пластиковую баночку, заливаю кипятком. Потом забываю нормально перемешать. Зачерпываю ложкой: в картофеле виднеются вкрапления зелени и моркови (на картинке такого не было!). По кухне разлетается мощный запах, как у чипсов с ароматом мяса.

Это пюре совсем не похоже на обычное домашнее, даже и сравнивать нечего. Мозг никак не мог понять: почему мяса в «картошке» нет, а яркий мясной привкус есть. Стоило угощение 1,4 рубля со скидкой — за такие деньги в столовой можно взять тарелку натуральной картошки.

Чипсы

Наверняка вы и без меня знаете, что собой представляют Lays, длинные пластинки Mega Chips и другие популярные чипсы. Поэтому я выбрала не самые популярные в Беларуси «5D чипсы». Они были одними из самых дешевых на полке чипсов и снеков — 1,3 рубля за пакетик в 90 граммов. Лично я впервые покупала такие снеки и даже не понимала, чего от них ожидать.

На этикетке чипсы в четыре раза крупнее, чем на самом деле. Для вас это ok?

«5D чипсы» пухлые, как подушки, хрустящие. Максимально напоминают свое рекламное изображение на пакетике, разве что по размеру они раза в четыре меньше, чем на этикетке.

Грибы

Килограмм свежих шампиньонов можно купить за 8—9 рублей. Примерно в такую же сумму обойдется вам их уже вымытый и нарезанный замороженный вариант.

На этикетке грибы — светлые, внутри упаковки — темные. Для вас это ok?

Здесь даже с натяжкой сложно сказать, что кусочки настоящих грибов похожи на те, какими их изобразили на пакете. В жизни грибы более темные и, что естественно, в размороженном виде совершенно не держали форму. Покрывать такими пиццу вам, скорее всего, не захочется, однако их можно зажарить — все равно ведь шампиньоны темнеют при жарке.

Сыр

Справедливости ради нужно указать, что сзади на упаковке этого маасдама есть прозрачное «окошко», через которое его можно оценить. Через «окошко» я увидела ровный пласт без дырочек, поэтому готовилась к разочарованию. Зря!

Сыр оказался таким же, как на упаковке. Вы согласны?

Фотограф Максим, который предъявляет высокие требования к продуктам, оценил маасдам: «Ноздрястый, каким он и должен быть, мне нравится».

Ягоды

Для того чтобы приготовить черничный коктейль для тестирования блендера (ищите текст здесь), я уже покупала похожую чернику в пакете. Ягоды были красивыми, цельными. Поэтому при покупке этой смеси я ожидала увидеть красивую чернику и малину. Тем более моя мама годами красиво замораживает малину — неужели с такой задачей не справится тот, кто профессионально занимается заморозкой?

Черника в кусочках льда выглядела как будто немного сморщенной, малина была примята. После разморозки ягоды заплакали ярким соком. Ими не захочется украшать торт или какой-то другой десерт, разве что можно измельчить их для смузи либо добавить в горячую кашу и перемешать, сварить из них варенье. Производитель так и пишет про свои ягоды: «Используют для приготовления компотов, джемов, варенья, желе, муссов, коктейлей, соков с мякотью, фруктовых начинок и др.». Он и не дает рекомендацию украшать такой малиной и черникой десерты, чтобы красивыми их выкладывать в Instagram.

Чай

Можно сказать, что чай со вкусом персика и маракуйи в данном случае смотрится даже более классным, чем на картинке. В нем были видны не только кусочки фрукта (не спешите делать вид, что понимаете, какой это фрукт), но еще и лепестки календулы.

Я думала, что фруктовый желтый кусочек в ложке — это персик. Я бы и дальше так считала, если б не пришлось заглядывать в состав (а пришлось для того, чтобы определить, чем являются желтые лепесточки). Таким образом, от персика и маракуйи здесь только ароматизатор, при этом в списке ингредиентов указано яблоко. А ведь на пачке прямо говорится: «с ароматом персика и маракуйи» — никто не обещал их кусочков в чае.

Пончик

В магазине я сразу взяла другой пончик от Brawo donut, c цветной посыпкой и шоколадным наполнителем. Все такие пончики, которые лежали на полке,  помялись и точно бы не соответствовали рекламной картинке. А вот вариант с вишней и шоколадной глазурью был целым.

Он слабо напоминает донат, да и называется вообще-то кексом (и неважно, какой он формы). Тесто у него влажноватое, как у бисквита. Глазурь на месте, при разрезе действительно виднеется вишневая начинка. Чего еще ждать?

Шоколад

Кстати, именно эта шоколадка стала инфоповодом для написания текста. Я не фанат Nestle, но, увидев пару недель назад новинку с цельным фундуком (и по не самой низкой цене — почти 5 рублей), решила, что нужно попробовать. Внутри меня ждала такая плитка.

Изображение шоколада на обертке похоже на то, как он выглядит в действительности?

Наверное, если бы я наломала шоколадку на мелкие прямоугольники, то несколько из них действительно были бы усыпаны орешками фундука, почти как изображено на этикетке. Но разве так и должно быть?

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