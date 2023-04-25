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Пионтковский: Пригожин заинтересован в поражении России

  • 25.04.2023, 8:27
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Пионтковский: Пригожин заинтересован в поражении России

Глава ЧВК «Вагнера» рвется к власти.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заинтересован в проигрыше России в войне против Украины. «Повар Путина» возмущен положением дел оккупантов на передовой, а в новом видеообращении рассказал о своей просьбе к Кремлю предоставить мобилизованных и «зэков».

В эфире «24 канала» Пионтковский отметил, что такое поведение присуще человеку, рвущемуся к власти. По его мнению, владелец ЧВК «Вагнер» заинтересован в поражении России и стремится именно сейчас зафиксировать свою позицию.

«У него сложился образ героического бойца, который «почти взял Бахмут». А предатели в российском генштабе ему помешали», – объяснил политолог.

В то же время сам Пригожин негативно настроен против российской элиты, и такие его слова нашли сторонников в российском обществе.

«Российские журналисты поддерживают Пригожина, мол Россия не знает, что делать с мобилизованными, «на гору идут» фальшивые доклады. Пишут, что надо не что-то менять в «военном колхозе», а полностью его перетряхивать. Военно-политические суды – вот такие настроения в России», – подчеркнул Пионтковский.

Политолог также добавил, что подобные заявления Пригожина иллюстрируют истинные настроения российского общества. По его словам, более удобного психологического момента для проведения контрнаступления украинских военных нет.

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