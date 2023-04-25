«Режим разделил не только семьи живых, но и мертвых» 25.04.2023, 8:51

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Как покинувшим страну белорусам почтить память умерших, когда невозможно приехать на их могилы.

Тысячи белорусов оказались раскиданы по всему миру после событий 2020 года. Из-за опасности быть задержанными люди не могут приехать ни на похороны родных и близких, ни посетить их могилы.

Во второй вторник после Пасхи в Беларуси отмечают Радуницу (на белорусском – Радаўніца) – День поминовения усопших предков у восточных славян, в который с древних времен на могилах родителей и близких родственников проходили трапезы. В Беларуси это официальный выходной день.

Четыре белоруски рассказали «Радыё Свабода», как они отмечают Радуницу за границей.

«Поеду в церковь, буду молиться за своих умерших близких»

Катерина (имя изменено) вынуждена жить в Грузии. На родину она пока не может вернуться. Женщина тоскует по тем временам, когда на Радуницу в родной деревне собиралась вся большая семья. Привести в порядок могилы к этому празднику всегда было очень важно. «Некоторые родственники приезжали заранее и не только убирали «свои» могилы, но и инспектировали другие, делали замечания, если видели неприбранные захоронения», – вспоминает Катерина.

Для нее самой Радуница была важным днем, встречей с родственниками. «Как теперь встречаются родные? На свадьбы, похороны и Радуницу. Теперь мы тут, в Грузии, оторванные от своих корней», – считает белоруска.

В Грузии в этот день Катерина заказывает специальную молитву в местной православной церкви. Она нашла этот храм на одной из гор, где не только сама себя хорошо чувствует, но и ощущает присутствие Бога. «О таких местах говорят, что они намоленные. Там маленькая церковь, красивые пейзажи. Едешь на ту гору и тоже искренне молишься: там большой обрыв и реально страшно», – смеется Катерина.

В Беларуси у нее остались родные, которые прибирают все могилы к Радунице.

Катерина рассказывает о своем ощущении: она считает, что умерших людей нет на кладбище. «Есть кресты, памятники, но их душ там нет. Еще до года после смерти человека есть ощущение, что он там, а после у меня лично такое, что их там нет. Я за них молюсь, но это можно делать повсюду», – говорит белоруска.

Недавно Катерина потеряла отца, он умер в Беларуси. До этого у них были проблемы в коммуникации, потому что папа девушки в военном конфликте на территории Украины был за Россию. «Было тяжело с ним разговаривать, поэтому мы перестали общаться. И вот он умер. Пережить это мне помогла психолог. Она сделала такую сессию прощания с отцом. Я вспомнила с ее помощью те обиды, которые у меня на него были. Я также проговорила то, за что благодарна папе. Мне это очень помогло», – говорит Катерина.

Психолог попросила ее ответить, куда она «отправит» своего отца. «Он был моряком, и я «отправила» его в море, которое он любил.

Думаю, ему там будет хорошо. Потом мы с ребенком пошли на берег моря, смотрели на корабли. И я подумала, что папа найдет в море покой», – рассказывает белоруска.

«Режим разделил не только семьи живых, но и мертвых»

Ольга Ивашина, жена политзаключенного журналиста Дениса Ивашина, временно живет в Польше. Она не смогла поехать проститься со своим отцом. Признается, что было сложно не присутствовать на похоронах физически.

«Я считаю это еще одним преступлением режима, который разделил не только семьи живых, но и мертвых. У меня нет возможности проводить человека в последний путь, посетить могилы предков. Хорошо, что пока у многих белорусов есть родственники, которые ухаживают за могилами, но через какое-то время может сложиться так, что некому будет и могилы привести в порядок», – говорит Катерина.

Она помнит Радуницу как день, когда не только убирали могилы и вспоминали предков, но также и собирались большими семьями на совместный обед или ужин. В польском городе, где сейчас живет Ольга, она ходила на могилы украинцев вместе с верующими греко-католической парафии, к которой принадлежит.

В этом году на Радуницу женщина планирует поискать белорусов, похороненных в ее теперешнем городе, чтобы почтить их память уже на Дзяды, 1-2 ноября (дохристианский День памяти предков, который традиционно отмечают в Беларуси 2 ноября). «Христианам, я считаю, проще: они могут молиться, заказать службу по близким людям. Можно пойти на кладбище и прибрать могилу другого человека, сделать такое доброе дело. Может, кто-то поможет и в Беларуси прибрать наши могилы», – считает Ольга.

«Мы, белорусы, суеверные и немного язычники, поэтому нам больно не бывать на Радуницу дома»

Вера (имя изменено) уже около десяти лет живет в Польше. Раньше на Радуницу она и ездила на могилы предков в Беларусь, и возила своих детей. «Ездили по нашим родным местам с детьми – чтобы они видели и знали, чтобы приобщились к земле своих предков. Теперь, к сожалению, не можем поехать», – говорит Вера. Ей грустно, что младшая дочь отлучена от этой традиции.

Для того чтобы не потерять эту память, Вера ходит в православную часовню, где можно заказать поминальный молебен, получить традиционный для этого периода хлеб артос.

«Отдельная боль белорусов – это то, что они не могут поехать на похороны самых близких людей. Они в отчаянии. Это отложенная травма. Они не могут пережить этот момент – прощания. Мы же, белорусы, суеверные, немного язычники, нам важно быть на похоронах, на Радуницу на могилах», – говорит Вера. У нее недавно умерла бабушка, но Вера не смогла поехать на похороны.

Несколько лет назад Вера выяснила, что ее прадед погиб на территории Польши – раньше родственники не знали, где он похоронен. Она собирается поехать на могилу прадеда, отдать дань памяти, дань уважения, просто побыть там.

«Виртуальную встречу с родственниками провести не могу – некоторые нас побаиваются»

Ольга Паук живет в Вильнюсе с осени 2020 года. За это время две ее бабушки умерли, она не смогла с ними проститься.

«Что сказать? Очень грустно это. Когда я выезжала, у меня и мысли не было, что мы больше никогда не увидимся с бабушками. Они остались живыми в моей голове, потому что я же не видела их умершими, не была на похоронах. В разговоре с близкими тянет спросить: «Как там бабушка?» Самым тяжелым было то, что бабушки болели, а я никак не могла им помочь, позаботиться о них», – говорит Ольга.

Она рассказывает, что на Радуницу в Гомельской области пекут паски, как на Пасху, собираются большими компаниями родственников на общий обед. «Выпечка пасок – это в деревне как национальный спорт. Это было круто, я тоже пекла паски. Потом люди мерялись: у кого вкуснее, у кого выше, кто больше напек. Это было и смешно, и интересно. Теперь я ничего не делаю – ни на Пасху, ни на Радуницу. Потому что тут в этом нет смысла. Потому что нет большой семьи, мы оторваны и сами по себе. Под большой семьей я подразумеваю бабушек, тетей, дядей, двоюродных братьев и сестер – всех, кто собирался на Радуницу, приезжал из городов», – поясняет Ольга.

Она не делает виртуальных встреч с родственниками, потому что «некоторые на стороне власти и боятся нас, чувствуют дискомфорт». Я же не буду кого-то переучивать, воспитывать», – признается белоруска.

На Радуницу Ольга приходит на кладбище в Вильнюсе и ставит свечи на могилы незнакомых людей. «Рассказываю детям, что это за день, какие традиции этого дня. Свечи ставлю на те могилы, где их мало или совсем нет».

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