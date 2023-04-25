С канала Fox News уходит «американский Соловьев» 25.04.2023, 8:44

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Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления Такера Карлсона активно использовала российская пропаганда.

Правый американский ведущий Такер Карлсон уходит с телеканала Fox News. Соответствующее заявление опубликовано на сайте канала.

Карлсон был ведущим популярного вечернего шоу Tucker Carlson Tonight, последний выпуск с ним вышел 21 апреля.

Как пишет CNN, ведущий известен своей радикальной риторикой и активно пропагандировал теории заговора, в частности, о вакцинах от COVID-19 и штурме Капитолия 6 января 2021 года (который он называл «провокацией» ФБР), а также ставил под сомнение легитимность президентских выборов в США 2020 года.

Карлсон также транслировал стандартные фейки российской пропаганды, в частности, нарратив о том, что Украина якобы является «марионеткой» Запада, утверждал, что российский диктатор Путин «выигрывает» войну, и появлялся в эфирах кремлевских пропагандистских каналов. В Украине его называли «американским Соловьевым».

Примечательно, что российская пропаганда переводила практически каждый выпуск его программы на русский язык и выкладывала на Youtube.

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