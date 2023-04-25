Пропойск и Мямли: как в Беларуси переименовывали города и деревни со странными названиями 25.04.2023, 9:11

Фото: Tochka.by

Необычные случаи из белорусской топонимики.

Переименование городов и деревень – явление в наших широтах весьма распространенное. В Беларуси топонемические изменения особенно активно проявились в советские времена, когда повсеместно внедрялись названия, привязанные к новым историческим событиям.

Так на нашей земле появились населенные пункты Большевик, Фрунзе, Комсомольск, Красная Слобода или Новая Жизнь. Однако есть немало примеров, когда названия менялись не по идеологическим причинам.

Корреспондент Tochka.by изучил переименования, которые были продиктованы велением времени, политической конъюнктурой, а нередко и эстетическими соображениями. Впрочем, если бы сохранились старые названия, в ряде случаев было бы самобытно, оригинально, забавно, а то и откровенно смешно.

Действительно ли в этом городе так много пили

Пожалуй, самое известное переименование случилось с городом Пропойск, появившемся в X веке. Собственно, к алкогольной тематике это название никакого отношения не имело. Пропоями назывались места на реках, где возникали сильные водовороты: город как раз расположен на слиянии рек Сож и Поня.

Новое название город получил 23 мая 1945 года. Дивизии, которая освобождала Пропойск от немецко-фашистских захватчиков, необходимо было присвоить звание гвардейской с привязкой к местности. По легенде, которая сохранилась до наших дней, Иосифу Сталину не понравилось историческое название города, в честь которого должны были давать салют в Москве. Вот он якобы и сказал, что это не Пропойск, а славный город. Так на Могилевщине появился Славгород.

Правильно ли назвали Верхнедвинск

До 1962 года продержалось название города Дрисса, полученное в честь то ли местной реки, то ли озера, из которого она вытекает. В летописях встречаются также варианты Дрись или Дриза. Здесь стоял замок, который в 1386 году захватил и поджег князь Андрей Полоцкий.

Райцентром Дрисса стал в 1924 году, но лишь спустя 38 лет кому-то название показалось неблагозвучным. Новое – Верхнедвинск. Справедливости ради: город расположен не в верхнем, а среднем течении Западной Двины, но это уже – детали. Среднедвинск, согласитесь, звучит не очень.

Как Игумен стал городом-месяцем

Некоторые белорусские населенные пункты получили новые названия в 20-е годы прошлого века. Так произошло, к примеру, с Игуменом, известным сейчас как Червень.

На въезде в город долгое время стоял высоченный знак с надписью, что основан он в XII веке. Потом Червень (Игумен) «омолодили» на 200 лет. Населенный пункт тогда входил в состав Минского повета Великого Княжества Литовского и именно в 1387 году был впервые упомянут в письменных источниках.

Переименовали его в 1923 году большевики. Они захотели избавиться от «религиозности». Фантазии хватило ровно до названия месяца.

По некоторым данным, он едва не стал Липенем (июлем), но кто-то якобы вспомнил, что так уже нарекли бывшую деревню Холуи на Могилевщине. Тогда остановились на Червене (по григорианскому календарю город захватили 26 июня 1920 года). Так ли оно было на самом деле или иначе, уже неважно.

Почему так много деревень с названием Октябрь

Многие населенные пункты получили новые названия с ориентацией на руководителей советской власти. К примеру, в Горецком и Слуцком районах были деревни с одинаковым наименованием – Романово. Те, кто придумывал новые стандарты, похоже, не сильно заморачивались: обе деревни стали Ленино. С таким же названием есть деревня в Краснопольском районе, появившаяся взамен Гнилицы, в Добрушском - вместо Поповки.

Немало деревень, помеченных в честь октябрьской революции 1917 года: Октябрино (бывшая Церковище) в Белыничском районе, Октябрьск (Кобылянка) в Кировском, Красный Октябрь (Иван Бор) в Лепельском, Октябрьское (Кобылье) в Вилейском районе. Ну и, конечно, немало населенных пунктов с банальным названием месяца Октябрь. Хотя прежние были как минимум неизбитые: Кобыльники, Конец, Климонцево.

Населенные пункты в честь убитого Кирова

После убийства первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Сергея Кирова по всему Советскому Союзу прокатилась кампания по переименованию городов и сел в его честь. Так в Беларуси появились Кировское (бывшее Дикое) в Глусском районе, Кирово (Мохоеды) в Наровлянском районе, Киров (Царевск) на Случчине, райцентр Кировск (Старцы) в Могилевской области.

А теперь – современные названия, похожие как сиамские близнецы и «пристегнутые» к празднику трудящихся: Первое мая, Первомайское, Первомай, Первомайск. Их полно по всей стране, нет нужды указывать конкретные места. А вот их предшественники были с особым колоритом: Блудень, Башки, Бузово, Гореваха, Господы, Живоглодовичи, Плеваки, Поповка, Свиное.

Глупики, Блевачи, Какаль и прочие

И «на закуску»: выборочный перечень белорусских деревень, которые явно просились на замену названий. В противном случае у приезжих они бы вызывали как минимум удивление и неловкость, как максимум – гомерический смех. А вот местные жители служили бы вечными объектами насмешек и троллинга. В скобках – новые наименования и принадлежность к районам.

Поехали! Баламутовичи (Заречаны, Пуховичский), Безделичи (Раздольная, Толочинский), Блевачи (Прибрежное, Березинский), Блячино (Садовая, Несвижский), Болваны (Боровая, Городокский), Бордели (Искра, Витебский), Глупики (Мирная, Мстиславский), Гноев (Вить, Хойникский), Долгий Помёт (Новоселы, Борисовский), Дрочилово (Гагарино, Новогрудский), Дуричи (Знаменка, Брестский), Жироспёры (Партизановка, Лиозненский), Забулдычино (Ольховая, Полоцкий), Какаль (Светочь, Светлогорский), Кишкорепы (Малькевичи, Вилейский).

Едем дальше. Козлы (Искра, Дриссенский), Коровяк (Дружная, Горецкий), Крысин (Поляновка, Гомельский), Кукиши (Гвардейская, Миорский), Лизуны (Майское, Сенненский), Мямли (Селезни, Городокский), Неумываки (Ореховская, Минский), Обидовка (Отрадная, Сенненский), Остолопово (Светлая, Горецкий), Пентюхи (Высочаны, Витебский), Писюта (Залесная, Червенский), Плешивцы (Зеленая, Толочинский), Поросятники (Маячная, Борисовский), Похабовщина (Альбянка, Несвижский), Поганьки (Надозерная, Полоцкий), Подонки (Знаменка, Логойский), Подсвины (Лесная, Городокский), Пуково (Комсомольская, Копыльский), Смердяча (Красиевка, Ивановский), Тупица (Победа, Суражский), Холуи (Соловьиная, Глубокский), Хохульки (Зеленый Лог, Миорский).

Переименование городов, деревень, улиц, проспектов и площадей – явление повсеместное. Оно влечет за собой сначала путаницу и дополнительные расходы, а потом обыватели свыкаются. Зато топонимистам – простор для исследований.

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