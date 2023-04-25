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Toyota вывела на тесты конкурента Rolls-Royce

  • 25.04.2023, 9:15
Toyota вывела на тесты конкурента Rolls-Royce

Появились фото роскошного автомобиля.

Фотошпионам впервые удалось сделать несколько снимков нового флагманского кроссовера Toyota. Новинка под названием Century станет самой роскошной моделью марки и составит конкуренцию на рынке Mercedes-Maybach GLS, Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan, пишет «Автоцентр».

На снимках, качество которых далеко от идеала, можно рассмотреть корму закамуфлированного прототипа, а также его переднюю часть. Century получит квадратный кузов, широкую линию остекления, выступающие плечи, массивную решетку радиатора, двухуровневую оптику и фактурный капот.

По данным издания Best Car Web, будущий флагман японской марки будет достигать 5200 мм в длину и 1950 мм в ширину. Не смотря на внушительные габариты в салоне будет только два ряда сидений. Ожидается, что будут предложены версии на 4 и 5 мест.

Кроссовер будет комплектоваться гибридной силовой установкой на основе 3,5-литрового битурбированного двигателя V6, который дополнят электромотором. Характеристики агрегата пока неизвестны. Дебютировать полноразмерный кроссовер Toyota Century должен в третьем квартале 2023 года, а старт его продаж намечен на начало 2024-го.

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