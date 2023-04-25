Как белорусам собрать богатый урожай картофеля?3
- 25.04.2023, 9:49
- 2,820
Простые и полезные советы от агронома.
- Как правильно посадить картофель, чтобы получить хороший урожай? – такой вопрос aif.by задала читательница Зинаида из Могилевского района.
На вопрос ответил опытный дачник, агроном Александр Хоробровец.
– Ответить на него в двух словах невозможно. Начнем с почвы. Наиболее пригодны для него супесчаные почвы, а также легкие и средние суглинки. В плотной почве клубни задыхаются, часто формируются уродливыми, мелкими.
– А какой для него подойдет участок?
– При выборе участка, особенно под ранние сорта, необходимо учитывать рельеф местности. На пониженных местах, где в утренние часы часто застаивается воздух, всходы повреждаются заморозками чаще, чем на более высоких.
– Какие участки наиболее пригодны для раннего картофеля?
– Наиболее пригодны южные и юго-западные склоны, защищенные с северо-востока и севера лесом, лесополосами или постройками, с хорошо окультуренной мягкой почвой, которые рано освобождаются от излишков воды и прогреваются.
– Говорят, на одном и том же месте нельзя долго выращивать картофель. Почему?
– Выращивание картофеля длительное время на одном месте приводит к снижению урожайности, так как в почве накапливаются специфические болезни и вредители, истощаются запасы питательных веществ в связи с высоким их выносом.
– После каких культур желательно размещать картофель?
– Лучше после бобовых, огурца, корнеплодов, лука. Нежелательно выращивать его после томата, перца, табака.
– Как подготовить почву?
– Почву следует хорошо и глубоко рыхлить. Осенью ее пашут или вскапывают вручную и оставляют до весны в пластах. Весной либо просто перекапывают, либо перекапывают с односторонним рыхлением и выравниванием боронами или граблями.
– Что можете сказать о внесении удобрений?
– Картофель отзывчив на удобрения. Из органических можно вносить полуперепревший навоз, торф, компосты, птичий помет. Применяют их осенью или весной, заделывая в почву сразу после внесения. При длительном использовании органических удобрений повышается количество гумуса в почве, улучшается ее структура, уменьшается плотность. Норма внесения – 5-10 кг на 1 м2.
– А сколько и каких нужно внести минеральных туков?
– Одни органические удобрения не всегда могут обеспечить высокий урожай. Из минеральных туков питательные элементы усваиваются растениями быстрее, чем из органических. Фосфорные и калийные удобрения можно вносить как осенью, так и весной, азотные – только весной, так как они легко вымываются из пахотного слоя почвы. Примерные нормы внесения (г на 1 м2): аммиачной селитры – 20-30, суперфосфата – 30-40 и калийных удобрений – 20-40. Применяют также и огородные смеси согласно инструкциям.
– Очень важный вопрос – сроки посадки клубней.
– Сроки зависят от степени прогрева и наступления пахотной спелости почвы (когда она хорошо крошится). Если высаживать клубни в холодную (ниже +7°С), переувлажненную или, наоборот, в слишком сухую почву (при +25°С), то они долго не формируют корневую систему. При этом на их поверхности за счет имеющихся питательных веществ могут образовываться новые клубеньки без появления ботвы.
– Почва у меня песчаная. По какой схеме нужно высаживать клубни?
– Сажают картофель по схемам: 60×30, 70×25 или 70×30 см (междурядья – 60 и 70, в рядке – 30 и 25 см). Норма посадки – 35-45 кг на 100 м2 в зависимости от размера клубней и схемы. При посадке желательно внести в каждую лунку по одной столовой ложке золы.
– А вдруг у меня не хватит клубней для посадки, что в таком случае делать?
– Если семенного материала мало, то пророщенные клубни разрезают на части (25-40 г) так, чтобы на каждой было не менее двух-трех ростков.