«Дырка» в российском ПВО: дальше будет интереснее 3 25.04.2023, 9:53

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Беспилотники устроили переполох в Подмосковье и похоже, что в ближайшее время следует ждать новых истерик в Кремле.

В Подмосковье, 23 апреля, на территории лесного массива недалеко от Ногинска местная жительница обнаружила беспилотник предположительно украинского производства с 17 кг взрывчатки. Как сообщили российские «официальные» СМИ, взрывотехники потратили около пяти часов, работая около упавшего дрона.

Откуда был запущен беспилотник, не установлено, но российские пропагандисты, а также коллаборанты на временно оккупированных территориях сообщили, что речь именно об украинском беспилотнике. Позднее в российских СМИ началась истерия по поводу появления еще одного дрона над Москвой. Более того, как сообщают российские информагентства, из-за украинских беспилотников закрыли воздушную зону над аэропортом «Внуково». Какое военно-политическое значение имеют подобные инциденты?

Об этом пишет известный украинский военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан для «Апострофа»:

- Найденный беспилотник лежал вблизи домов на территории лесного массива. В российских телеграмм-каналах сообщалось, что речь идет об украинском БПЛА UJ-22. Внутри дрона якобы обнаружили около 30 брикетов по 570 граммов взрывчатки С-4. Если исходить из представленных в публичном доступе фото, то речь, действительно, идет о нашей отечественной разработке UJ-22, длина которого составляет 3,5 метра. Такой БПЛА может нести на себе до 20-22 кг. взрывчатки.

Казалось бы, территории Подмосковья и Москвы как бы «недостижимы» для нас, но это не так. БПЛА UJ-22 – отличная в своем классе машина, способная нести 20 кг взрывчатки на расстоянии 1 тыс. километров. Дальность полета зависит от топлива. Если указанная информация россиян, которые нашли беспилотник, правдива и, действительно, топливные баки БПЛА были сухими, то, вероятно, автоматике пришлось «вытягивать» машину, пошел перерасход топлива, из-за чего машина не дошла до ударной позиции или места сброса.

Мы такими беспилотниками работаем в последнее время часто. Такие БПЛА в ближайшее время будут активнее использованы по российской территории вглубь на 1 тысячи километров. Дрон, найденный в Подмосковье, можно назвать лишь первой «ласточкой», которая смогла пройти через «дырявое» российское ПВО. Далее будет еще интереснее.

Тут россияне оказались в щекотливом положении, так как они своими «информационными спецоперациями» выставляют собственные системы ПВО еще более неэффективными, чем они являются на самом деле. Достаточно вспомнить недавнюю «бомбежку» Белгорода, на который российский Су-24 скинул две бомбы. Аналогичную бомбу россияне уронили на днях на Донецк, но там у них произошел технический сбой. Они оснащают бомбы ФАБ-500 специальными «крыльями», делая из нее планирующую бомбу. Ее сбрасывали в районе Донецка, чтобы она спланировала на позиции ВСУ в Авдеевке, но «крылья» отвалились, из-за чего бомба рухнула на Донецк.

В случае с Белгородом «крыльев» не обнаружили, из чего можно сделать вывод, что сброс обеих бомб был спланированным. На Су-24, два пилота, вариант с ошибкой тут исключается. Российским пилотам кто-то дал приказ бомбить именно жилой массив в Белгороде. Скорее всего, российское командование перед контрнаступлением ВСУ намеревалось устроить провокацию, выставив так, словно «украинский бомбардировщик» ударил по российскому жилому массиву двумя тяжелыми бомбами, способными «сложить» несколько подъездов. Как только пошли первые сообщения о бомбе в Белгороде (о второй бомбе еще не сообщалось), российские пропагандисты начали разгонять истерику, что "украинцы ударили по гражданскому населению".

В итоге россияне включили заднюю, так как обошлось без жертв и к тому же пришлось бы признать, что их ПВО вообще не работает. В итоге так и получилось, что до Подмосковья долетел украинский БПЛА. Повторюсь, до захода на цель ему не хватило топлива, но история всерьез насторожила россиян, а также руководство в Кремле. Есть версия, что дрон направлялся в сторону индустриального парка в Руднево, который планировал в ближайшее время посетить кремлевский диктатор Владимир Путин. Вопрос с конечной целью остается открытым, но рабочий график Путина все равно подкорректировали, сообщив, что российский диктатор намерен в ближайшее время «работать в Кремле».

Дрон, найденный в Подмосковье, а также недавние удары морскими дронами-катерами по оккупационной базе в Севастополе – два явных сигнала для Кремля, что с украинской территории придется убираться, а военные объекты на территории РФ на расстоянии в 1 тыс. км находятся под прицелом ВСУ.

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